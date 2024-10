Livre Nike 1 « Air Safari » [Release Date/Price/Where To Buy]

La ligne de chaussures Nike emblématique de Devin Booker s’est réchauffée. La star des Phoenix Suns a récemment dévoilé une série de nouveaux coloris vibrants, notamment les PE « Sunset » et « Michigan State ». Alors que la saison NBA démarre, Booker se prépare pour une autre année passionnante, à la fois sur et en dehors du terrain, avec une nouvelle gamme de chaussures, dont la Nike Book 1 « Air Safari ».

L’une des versions les plus attendues est le coloris Book 1 « Air Safari », que Booker a fait ses débuts contre les Lakers de Los Angeles. Cette paire unique présente une tige en cuir marron avec un motif imprimé autruche accrocheur.

Le Nike Book 1 « Air Safari » a été dévoilé pour la première fois lors du NBA Media Day aux côtés d’un autre coloris remarquable, le « Creamsicle ». Ce modèle entièrement orange en toile et en daim est rapidement devenu un favori des fans, mais Booker a décidé de donner au « Air Safari » la vedette sur le terrain.

Les détails de la sortie du Nike Book 1 « Air Safari » restent rares pour le moment. Restez à l’écoute du magazine SNKRDUNK pour les mises à jour au fur et à mesure de leur diffusion.

