Livre électronique gratuit : « Guide ultime de télévision et de streaming de football 2023-24 »

C’est une nouvelle saison, et cela signifie qu’il est temps de sortir la dernière édition de l’ebook World Soccer Talk intitulé Le guide ultime de la télévision et du streaming sur le football. À l’intérieur, il comprend des listes indiquant où trouver toutes les ligues majeures et les tournois de coupe à la télévision et en streaming pour les téléspectateurs des États-Unis d’Amérique.

Le livre électronique annuel World Soccer Talk fournit les informations dont les téléspectateurs américains ont besoin pour regarder leurs compétitions et clubs de football préférés. Que vous soyez un coupe-fil ou un téléspectateur traditionnel, notre eBook vous aide à trouver tous les matchs de football que vous souhaitez regarder.

Il ne fait aucun doute que les droits TV et streaming évoluent constamment. Et il peut être difficile de savoir où trouver du football du monde entier aux États-Unis. L’édition 2023/24 du Ultimate Soccer TV + Guide de streaming est mis à jour avec des informations actuelles sur plus de 90 ligues et tournois pour vous aider à naviguer dans la mer de football qui s’offre à vous.

Cela inclut les plus grandes compétitions européennes telles que l’UEFA Champions League, la Premier League, la Liga, la Bundesliga, etc. De ce côté-ci de l’Atlantique, le guide couvre toutes les grandes compétitions des Amériques. Cela signifie MLS, NWSL, Liga MX, USL et au-delà. Il comprend également de nouveaux ajouts tels que la Leagues Cup et la Saudi Pro League. De plus, vous pouvez trouver des détails sur des compétitions plus obscures et des joyaux cachés.

Obtenez votre guide gratuit Soccer TV + Streaming maintenant

Mieux encore, le 2023/24 Ultimate Soccer TV + Guide de streaming est téléchargeable gratuitement. Pour télécharger l’eBook, remplissez le formulaire sur la page suivante : Demandez le guide Ultimate Soccer TV et Stream 2023/24. Votre eBook est également accompagné d’un abonnement gratuit à la newsletter électronique quotidienne World Soccer Talk Insider. La newsletter par e-mail vous tient au courant de vos ligues préférées et des principales actualités du monde du football, ainsi que des derniers programmes de télévision et de streaming.