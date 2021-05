Livre d’un célèbre auteur britannique sur des historiens célèbres annulé aux États-Unis pour être «  trop blanc  » – Médias – RT USA News

«The History Makers», un livre de 784 pages sur des historiens célèbres des 2500 dernières années, aurait été annulé aux États-Unis par l’éditeur Random House pour ne pas avoir présenté suffisamment d’universitaires noirs.

Selon le Guardian, qui a cité des sources anonymes à New York, l’éditeur Random House a annulé mercredi le livre écrit par le célèbre auteur britannique Richard Cohen, quelques mois seulement avant sa sortie, craignant qu’il n’y ait pas assez d’historiens noirs explorés dans le texte.

Le livre a été annulé alors que Cohen aurait écrit 18000 mots supplémentaires sur des personnalités noires célèbres – y compris le leader abolitionniste de l’esclavage Frederick Douglass et l’éducateur-intellectuel Booker T.Washington – à la demande de l’éditeur. Cohen est actuellement à la recherche d’un nouvel éditeur aux États-Unis, bien que «The History Makers» soit toujours publié au Royaume-Uni en juin par Weidenfeld & Nicolson.





Analysant un large éventail de personnalités allant de l’historien romain Tacite et du dramaturge anglais William Shakespeare à l’écrivain et historien français Voltaire et à l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, le livre a été critiqué par certains universitaires pour ne pas se concentrer suffisamment sur les Noirs et être trop eurocentrique.

Le professeur Hakim Adi de l’Université de Chichester a protesté que c’était « comme si l’Afrique et les Afro-américains avaient été oubliés », appeler le livre «dénigrant l’histoire du monde, et les Noirs en particulier».

Un utilisateur de médias sociaux argumenté c’était bien que le livre ait été annulé parce que « tout le monde doit être pris en considération. »

D’autres, cependant, appelé c’est un « une horrible histoire de politiquement correct se déchaîne », avec le commentateur conservateur Paul Joseph Watson tweeter, « Inutile de brûler les livres quand vous pouvez simplement vous assurer qu’ils ne seront jamais publiés. »

« Voici une idée intéressante, plutôt que de censurer un autre historien ou de leur dire ce qu’ils doivent écrire, que diriez-vous d’écrire votre propre histoire? » une autre personne mentionné.

Les éditeurs de livres, y compris Random House, ont de plus en plus décidé d’annuler des livres par crainte de susciter une controverse ou d’offenser.

En mars, Penguin Random House a retiré six livres de l’auteur emblématique pour enfants, le Dr Seuss, de la publication, affirmant qu’ils contenaient des stéréotypes raciaux qui étaient « blessant et mal. »

En janvier, l’éditeur Simon & Schuster a annulé le livre du sénateur républicain Josh Hawley sur la censure politique dans le pays – « La tyrannie des grandes technologies » – après avoir été accusé d’avoir joué un rôle dans l’incitation à des émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Plus récemment, les employés de Simon & Schuster ont appelé l’entreprise à couper les liens avec des auteurs qui faisaient auparavant partie de l’administration Trump et à annuler son accord avec l’ancien vice-président Mike Pence. Cependant, l’éditeur a refusé.





