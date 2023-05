Livre de Winnie l’ourson sur les fusillades scolaires donné aux enfants du district scolaire du Texas – NBC New York

Le fils de 5 ans de Cindy Campos était tellement enthousiasmé par le livre Winnie l’ourson qu’il a reçu à l’école qu’il lui a demandé de le lire avec lui dès qu’il serait rentré à la maison. Mais son cœur s’est serré quand elle a réalisé qu’il s’agissait d’un didacticiel sur ce qu’il fallait faire lorsque « le danger est proche », conseillant aux enfants de verrouiller les portes, d’éteindre les lumières et de se cacher tranquillement.

Alors qu’ils lisaient le livre « Stay Safe » que l’école avait envoyé à la maison sans explication ni avertissement aux parents, elle s’est mise à pleurer, laissant son fils confus.

« C’est difficile parce que vous leur lisez une histoire au coucher et, en gros, vous devez maintenant expliquer de cette manière mignonne de quoi parle le livre, alors qu’il n’est pas vraiment mignon », a déclaré Campos.

Elle a dit que son élève de première année, qui fréquente la même école primaire que son fils en maternelle, a également reçu un exemplaire du livre la semaine dernière. Après avoir publié un article à ce sujet dans un groupe de quartier en ligne, elle a trouvé d’autres parents inquiets dont les enfants avaient également ramené le livre à la maison.

La décision du district de renvoyer les enfants à la maison avec le livre a fait des vagues. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a tweeté : « Winnie l’ourson enseigne maintenant aux enfants du Texas les tireurs actifs parce que les élus n’ont pas le courage de protéger nos enfants et d’adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. »

Cela a suscité suffisamment de réactions pour justifier une explication de la part du district scolaire indépendant de Dallas, qui a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il travaillait « dur tous les jours pour empêcher les fusillades dans les écoles » en faisant face aux menaces en ligne et en améliorant les mesures de sécurité. Il organise également des exercices de tir actifs.

« Récemment, un livret a été envoyé à la maison afin que les parents puissent discuter avec leurs enfants de la manière de rester en sécurité dans de tels cas », a déclaré le district. « Malheureusement, nous n’avons fourni aux parents aucun guide ou contexte. Nous nous excusons pour la confusion et remercions les parents qui nous ont aidés à devenir de meilleurs partenaires.

Le district n’a pas précisé combien d’écoles et de niveaux du district ont reçu les livres.

Campos a déclaré que le livre la «hantait» et qu’il semblait particulièrement «sourd» de l’envoyer à la maison avec des enfants sans explication à l’époque où l’État marquait l’anniversaire de la fusillade de masse de l’année dernière dans une école primaire d’Uvalde, lorsqu’un homme armé tué 19 enfants et deux enseignants. Cela survient également alors que la législature contrôlée par les républicains du Texas termine une session au cours de laquelle elle a rejeté pratiquement toutes les propositions visant à renforcer les lois sur les armes à feu, mais a adopté une législation interdisant aux bibliothèques scolaires d’avoir des livres contenant des descriptions, des illustrations ou des enregistrements audio décrivant des comportements sexuels non pertinents. programme scolaire.

Les exercices de tir actif sont devenus courants dans les écoles américaines, bien qu’il y ait un désaccord quant à savoir s’ils font plus de mal que de bien.

Campos a déclaré que bien qu’elle ne soit pas en désaccord avec l’intention du livre, elle aurait souhaité qu’il soit accompagné d’un avertissement aux parents afin qu’elle puisse le présenter à ses enfants au bon moment et de la bonne manière. Elle a dit qu’elle avait discuté des fusillades à l’école avec ses enfants et qu’elle aurait peut-être choisi d’attendre pour leur lire le livre jusqu’à ce qu’il y ait une autre attaque.

« Je l’aurais fait pendant mon temps libre », a déclaré Campos, qui a d’abord parlé à l’Oak Cliff Advocate.

La couverture du livre dit : « S’il y a un danger, laissez Winnie l’ourson et son équipe vous montrer quoi faire. » À l’intérieur, il comprend des passages tels que « Si le danger est proche, n’ayez pas peur. Cachez-vous comme Pooh le fait jusqu’à ce que la police apparaisse. Les portes doivent être verrouillées et le passage bloqué. Éteignez la lumière pour rester hors de vue.

Le livre a été publié par Praetorian Consulting, une entreprise basée à Houston qui propose des formations et des services en matière de sûreté, de sécurité et de gestion de crise. La société, qui n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires, déclare sur son site Web qu’elle utilise du matériel adapté à l’âge pour enseigner les concepts de « courir, se cacher, se battre » – l’approche que les autorités disent que les civils devraient adopter dans des situations de tireurs actifs.

La société indique également sur son site Web que son programme K-6 présente les personnages de Winnie l’ourson, qui sont maintenant dans le domaine public et même présentés dans un film d’horreur récent.