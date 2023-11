Livre de Nadine Dorries et Dr No : L’intrigue s’épaissit

Par Kate Whannel

Journaliste politique, BBC News

9 novembre 2023, 17h16 GMT Mis à jour il y a 39 minutes

Le dernier livre de Nadine Dorries, The Plot, affirme que la politique britannique est contrôlée, non pas par les électeurs, mais par une faction douteuse, qui est au cœur du Parti conservateur depuis plus de 20 ans, tirant les ficelles, poussant les programmes et renversant les dirigeants.

L’ancien secrétaire à la Culture – et fidèle allié de Boris Johnson – nomme certains membres du groupe présumé.

D’autres sont déguisés par des surnoms, vraisemblablement approuvés par un avocat.

Il y a un Thumper, un Bambi, une Miss Moneypenny et le plus sinistre de tous – le Dr No.

Le Dr No original était l’un des premiers méchants de James Bond, un scientifique impitoyable qui meurt bouilli lorsqu’il tombe dans le liquide de refroidissement d’un réacteur.

Le Dr No décrit dans le livre de Mme Dorries est tout aussi sinistre, un homme qui a contribué à saper les anciens premiers ministres, notamment Boris Johnson et Liz Truss.

Selon le livre, il est payé par le Parti conservateur, dispose d’un laissez-passer pour Downing Street et “Rishi Sunak ne bouge pas sans lui demander au préalable son avis”.

Source des images, Getty Images Légende, Sean Connery a fait ses débuts avec James Bond dans Dr No.

Il est décrit comme « un homme au passé secret » qui « aime la violence » et qui a un jour découpé un lapin de compagnie après avoir rompu avec sa petite amie.

On prétend également qu’il aurait tenté de mettre le feu à une maison alors que des gens dormaient à l’intérieur.

Depuis la publication du livre, Westminster a été en proie à de nombreuses spéculations sur l’identité du Dr No.

Toutes sortes de noms sont évoqués – certains plus probables que d’autres. Mais jusqu’à présent, Mme Dorries – qui a démissionné de son poste de députée en août – a laissé tout le monde dans l’incertitude.

Elle a cependant laissé entendre quelques indices.

S’adressant à BBC Breakfast, elle a déclaré qu’il faisait partie d’un “petit groupe d’hommes” qui étaient “impliqués dans le parti depuis la fin des années 1990 – à toutes les étapes, que ce soit Theresa May, David Cameron, Iain Duncan Smith”.

“Liz Truss est la seule personne qui n’en avait aucun près d’elle parce qu’elle les connaissait.”

Elle affirme que le groupe trouve son origine dans la Fédération des étudiants conservateurs, une organisation fermée en 1986 par Norman Tebbit, alors président du parti, en raison de ses opinions radicales et de son comportement parfois bruyant.

Bien que le Dr No ne soit pas nommé dans le livre, d’autres le sont.

Mme Dorries dit que le secrétaire de Leveling Up Michael Gove, l’ancien conseiller principal du numéro 10 Dominic Cummings et le conseiller du Parti conservateur Dougie Smith font tous partie du club. M. Smith est également le mari de Munira Mirza, une proche alliée de Boris Johnson, jusqu’à son départ.

Il a ajouté qu’il n’avait pas lu le livre mais que Mme Dorries était “une écrivaine douée”.

Source des images, Getty Images Légende, Dominic Cummings a dirigé la campagne Vote Leave, pro-Brexit et a travaillé pour Boris Johnson entre 2019 et 2020

M. Cummings a publié sa réponse ironique sur les réseaux sociaux : “Elle a raison, il y a eu une conspiration géante incluant le MI6, la CIA et, plus important encore, le département des opérations spéciales du KGB. C’est un hommage à Nadine qu’elle ait compris cela”, le Mouvement lui souhaite bonne chance.”

Il convient de souligner que M. Cummings a lui-même déclaré avoir commencé à discuter de la possibilité d’évincer son ancien patron, Boris Johnson, dès janvier 2020, moins d’un mois après que M. Johnson ait remporté une victoire écrasante.

Le Parti conservateur ne commente pas ces accusations.

Étant donné que Mme Dorries affirme que le Dr No est responsable de l’atteinte à la démocratie, pourquoi ne le nomme-t-elle pas ?

Elle a dit qu’elle ne croyait pas que le Dr No l’aurait poursuivie en justice, mais qu’il aurait plutôt émis une injonction sur le livre.

Elle a insisté sur le fait que le livre aurait « passé » ce processus mais que cela aurait retardé sa publication de six à neuf mois et qu’elle souhaitait qu’il soit publié le plus rapidement possible.

Elle a ajouté qu’il s’agissait probablement “du livre le plus légal depuis Spycatcher” – les mémoires d’un ancien officier du MI5 qui, entre autres révélations, décrivent un complot visant à destituer Harold Wilson de son poste de Premier ministre.

À moins que Mme Dorries ne décide de nommer le Dr No, le débat sur son identité continuera de faire rage.

Se pourrait-il qu’il s’agisse de la personne que tout le monde soupçonne le moins, comme Keyser Söze dans le film Usual Suspects ? Ou peut-être s’agit-il d’un terme collectif désignant un groupe de personnes, à la manière du Meurtre de l’Orient Express ?

Ou peut-être, comme certains l’ont suggéré, qu’il s’agit simplement d’une intrigue créée à partir de l’imagination de Mme Dorries, qui, comme cela a été souligné, est une écrivaine de romans à succès.

Qui est Nadine Dorries?

Profession: Elle a travaillé comme infirmière, mais a ensuite écrit une série de romans à succès basés sur son éducation à Liverpool.

Politique: En 2001, elle a obtenu un poste de conseillère spéciale auprès d’un ministre fantôme conservateur. En 2005, elle a été élue députée de Mid Bedfordshire et a gravi les échelons politiques pour devenir secrétaire à la Culture en 2021.