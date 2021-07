La fonction de prière, qui a été discrètement déployée sur les groupes Facebook basés aux États-Unis en mai, fait partie de l’objectif du géant de la technologie d’élargir l’engagement sur sa plate-forme en s’appuyant sur des groupes confessionnels. Lors du « Sommet des communautés » de l’entreprise en 2017, le PDG Mark Zuckerberg avait fait allusion à cela dans son éloge des églises.

Nona Jones, un pasteur de Floride qui est à la tête des partenariats religieux de Facebook, a déclaré à Reuters que le nouvel outil avait été développé après que l’entreprise ait vu une augmentation du nombre de personnes demandant des prières pendant la pandémie de Covid.

Il permet aux utilisateurs des groupes Facebook qui ont activé la fonctionnalité de demander des prières pour diverses raisons, notamment des maladies, des tests à venir, des problèmes juridiques et d’autres événements de la vie.

D’autres personnes peuvent alors répondre en cliquant sur un bouton pour dire « J’ai prié » et avoir leurs noms d’utilisateur Facebook répertoriés sous la demande de prière. Ils pourraient même choisir de recevoir une notification pour offrir plus de prières le lendemain.

Cependant, tout comme les autres contenus publiés sur la plate-forme, ces messages de prière sont également utilisés pour produire des publicités personnalisées, a déclaré Jones. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré au point de vente que les données créées à partir de l’outil de prière alimentent la façon dont les algorithmes adtech de Facebook décident des publicités à montrer aux utilisateurs.

Mais le porte-parole a affirmé que les annonceurs ne seraient pas en mesure de cibler directement les publicités en fonction du contenu de la prière ou de l’utilisation de l’outil. L’utilisation de l’outil ne sera apparemment pas prise en compte dans les catégories basées sur les intérêts comme « foi » ou « Église » que les acheteurs de publicités de Facebook utilisent pour classer les audiences.

Bien que de nombreux chefs religieux aient apparemment accueilli favorablement l’attention de Facebook à un moment où les fidèles sont contraints de rester chez eux, certains utilisateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant la confidentialité des messages de prière, l’exploitation potentielle de leur spiritualité ou la manière dont « Icky » le tout ressenti.

« Chaque fois que Facebook lance quelque chose de nouveau, vous savez que c’est parce qu’ils espèrent en tirer de l’argent … pour éventuellement vous vendre quelque chose, d’une manière ou d’une autre. » Simcha Fisher, membre d’un groupe Facebook de femmes catholiques, a déclaré à Reuters.

La majorité des utilisateurs de médias sociaux ont fait écho à ce sentiment, certaines personnes affirmant qu’elles ne pensaient pas que la plate-forme pourrait « devenir plus effrayant » tandis qu’une autre personne revendiqué Facebook était « subtil et rusé » pour « se fondre dans la religion mondiale unique par la désensibilisation et la tromperie ».

Juste au moment où vous pensiez que FB ne pouvait pas être plus effrayant … – Bob Geoghegan (@bobgeoghegan) 22 juillet 2021

Je suis tellement content d’avoir supprimé cette application. Lmao… Facebook… et Dieu ? Bahahahahahahahahaha. Ils savent qu’il n’est pas réel. Ils essaient simplement de voler plus de votre argent et de vos données. pic.twitter.com/yy14JREOt1 – Shawnathan (@ShawnathanDC) 22 juillet 2021

D’autres ont déclaré que l’épisode leur avait rappelé pourquoi ils avaient quitté la plate-forme, avec une personne qui a récemment quitté Facebook notant que cela aurait été la goutte d’eau s’ils étaient encore indécis à l’idée de partir.

J’ai complètement quitté FB il y a deux mois (et j’étais un gros utilisateur) et je ne l’ai pas raté pendant une nanoseconde depuis. Mais si je ne l’avais pas encore fait, cela m’aurait certainement fait. 🙄 #andonitgoes — K@ (@KatMullaly) 22 juillet 2021

Cependant, certains utilisateurs étaient prudemment optimistes quant à la fonctionnalité, avec une personne suggérer que cela ressemblait à un « bonne chose » avant de noter que « beaucoup de choses sur Facebook semblaient bonnes au début. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !