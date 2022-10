Livre de Dixon sur le premier auteur d’accueil lisant le 12 novembre – Shaw Local

DIXON – L’auteur Lisa Vihos tiendra une lecture de livre pour son roman, “The Lone Snake: The Story of Sofonisba Anguissola”, à 11 heures le samedi 12 novembre, à Books on First, 202 W. First St.

Vihos lira des extraits du livre et rencontrera les clients pour répondre aux questions et signer des livres. Vihos est un poète lauréat de Sheboygan, Wisconsin. “The Lone Snake”, un favori distingué du New York City Big Book Award, est son premier roman.

Lisa Vihos est l’auteur de “The Lone Snake: L’histoire de Sofonisba Anguissola”. (Photo fournie par Waters Edge Press)

“The Lone Snake: The Story of Sofonisba Anguissola” donne vie à l’artiste de la Renaissance Sofonisba Anguissola en tant que femme aspirant à être reconnue dans un monde qui n’est pas prêt pour elle. Lorsque la vie d’Anguissola croise celle d’une jeune poétesse, l’artiste découvre qu’elle a plus que l’histoire de sa vie à partager. Les lecteurs accompagneront l’artiste dans ses premières années à Crémone ; à Rome, où elle étudie avec Michel-Ange ; à son temps à la cour d’Espagne; et finalement en mer, où elle rencontre l’amour de sa vie.

Pour plus d’informations, appelez le 815-285-2665.