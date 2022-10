Livre contre dollar : comment se comporte la livre sterling par rapport aux autres devises ?

La livre sterling a légèrement augmenté par rapport au dollar américain en réponse à la nomination par Liz Truss de Jeremy Hunt en tant que nouveau chancelier du Royaume-Uni et à l’annonce qu’il prévoit de publier une nouvelle déclaration budgétaire deux semaines avant la date prévue.

La hausse signifie que 1 livre sterling vaut désormais 1,13 dollar, une reprise après avoir chuté à un niveau désastreux dans le sillage du prédécesseur de M. Hunt, Kwasi Kwarteng, annonçant son “mini-budget” emprunteur et fiscal au Parlement le 23 septembre. .

La livre est quant à elle en hausse de 0,42 % face à l’euro (1,15), de 0,41 % face au yen japonais (167) mais en baisse de 0,13 % face au dollar canadien (1,55).

La déclaration de M. Kwarteng le mois dernier, qui a été classée comme un “événement fiscal” pour éviter qu’elle ne soit chiffrée par le Bureau de la responsabilité budgétaire, a été largement considérée comme un acte imprudent de jeu avec les finances publiques à une époque de forte inflation et de panique inspirée. parmi les marchés, obligeant la Banque d’Angleterre à intervenir pour soutenir les fonds de pension en difficulté en rachetant des obligations d’État pour un coût de 65 milliards de livres sterling.

Ces événements n’ont servi qu’à saper toute la philosophie économique de Mme Truss (peut-être fatalement) et ont conduit au rappel humiliant de M. Kwarteng d’une réunion avec le FMI à Washington, DC, le vendredi 14 octobre, afin d’être limogé et de sauver le poste de premier ministre de son patron, malgré elle. étant au moins également coupable du paquet qu’il avait dévoilé.

M. Hunt, un ancien ministre expérimenté de la Culture, de la Santé et des Affaires étrangères, a été immédiatement enrôlé et a passé le week-end à tenter d’apaiser la situation dans une série d’entretiens avec les médias et de visiter Chequers, où lui et Mme Truss ont organisé des pourparlers de crise et prévu d’autres amendements au politique économique du gouvernement au-delà de la série de revirements fiscaux majeurs que nous avons déjà vus au cours des semaines mouvementées depuis le lancement du mini-budget.

La nouvelle chancelière devrait abandonner les nouvelles mesures annoncées par M. Kwarteng lundi dans le but de calmer les marchés, affaiblissant encore la crédibilité déjà minime de la non élue Mme Truss, qui se retrouve dans la position extraordinaire d’être un premier ministre boiteux. seulement six semaines après le début de son règne.

Le Trésor a déclaré que M. Hunt ferait une déclaration publique lundi après-midi, suivie d’une autre à la Chambre des communes peu de temps après, annonçant ses plans pour stabiliser le navire.

Tout cela laisse Mme Truss, effectivement, au pouvoir mais pas au pouvoir après avoir renoncé à la plupart des promesses qu’elle a faites aux membres de son parti lors de la longue course à la direction de cet été, qui l’a vue battre Rishi Sunak pour le droit de succéder à Boris Johnson, malgré tous ses avertissements économiques au sujet de ses promesses de «conte de fées» étant plus que confirmées par les événements ultérieurs.