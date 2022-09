Livre aujourd’hui: Liz Truss rencontrera le chef de l’organisme de surveillance budgétaire indépendant du Royaume-Uni après l’effondrement du marché au mini-budget

Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a déclaré que 2 500 £ est un “coût énergétique annuel prévu pour un ménage de 3 chambres” et peut augmenter pour certaines personnes.

Liz Truss prétend à tort que “personne” ne paiera plus de 2 500 £ de factures d’énergie

Liz Truss a affirmé à tort que "personne" ne paiera plus de 2 500 £ de factures d'énergie à partir du 1er octobre. Au cours d'une émission matinale aujourd'hui, 29 septembre, le Premier ministre a déclaré à BBC Radio Kent et BBC Radio Leeds que le montant maximum que les ménages paieront est de 2 500 £ dans le cadre de la garantie du prix de l'énergie. Mme Truss a également fait ces affirmations lors d'une interview sur CNN. Le Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle a déclaré que 2 500 £ est un "coût énergétique annuel prévu pour un ménage de 3 chambres". Les factures peuvent être plus ou moins élevées en fonction de la consommation d'énergie d'un ménage.