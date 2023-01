Livraisons de Tesla : le constructeur automobile a livré un record de 1,3 million de véhicules en 2022, mais il a quand même déçu Wall Street

New York

CNN

—



Tesla a livré un nombre record de voitures l’année dernière, alors que les ventes ont continué de croître selon des pourcentages dont tout autre grand constructeur automobile rêverait. Mais Tesla a quand même réussi à décevoir Wall Street tout au long de 2022 – et le dernier trimestre n’a pas été différent.

Le constructeur automobile électrique a livré 1,3 million de véhicules en 2022, en hausse de 40 % par rapport à 2021. Il a produit près de 1,4 million de véhicules, en hausse de 47 % par rapport à l’année précédente.

Pourtant, le quatrième trimestre a été décevant : Tesla n’a livré que 405 278 véhicules, bien en deçà de l’estimation médiane de 431 000 selon les analystes interrogés par Refinitiv, car les craintes de récession et la hausse des taux d’intérêt ont entraîné un ralentissement de la demande.

Bien qu’une croissance de 40 % ne soit pas négligeable, le rythme de croissance de Tesla ralentit. Les livraisons ont presque doublé en 2021 et plus que quadruplé en 2020.

L’action de Tesla (TSLA) a plongé de 65 % en 2022 alors que la demande s’affaiblissait. La concurrence dans les véhicules électriques des constructeurs automobiles établis a bondi l’année dernière. L’entreprise n’a pas atteint ses objectifs de croissance tout au long de l’année et a réduit sa production en Chine.

La preuve de l’intérêt décroissant des acheteurs de voitures pour Teslas est apparue le mois dernier après que la société a annoncé une vente rare dans le but d’éliminer les stocks. Tesla a offert deux remises aux acheteurs prenant livraison d’un véhicule avant la fin de l’année, offrant initialement une remise de 3 750 $, puis doublant la remise à 7 500 $ avec deux semaines restantes en 2022.

Les investisseurs ont été ébranlés par les remises, faisant chuter le titre de 37 % rien qu’en décembre.

Tesla a remercié ses clients et ses employés d’avoir aidé l’entreprise à “réaliser une excellente année 2022 à la lumière des défis importants liés à Covid et à la chaîne d’approvisionnement tout au long de l’année”, selon un communiqué publié lundi.

L’entreprise s’est également dite fière de sa croissance et de ses progrès.

“Nous avons poursuivi la transition vers un mélange régional plus homogène de constructions de véhicules, ce qui a de nouveau conduit à une nouvelle augmentation du nombre de voitures en transit à la fin du trimestre”, indique le communiqué.

Tesla a déclaré avoir livré 1,25 million de ses voitures électriques Model 3 et Model Y moins chères, et près de 67 000 de ses gammes Model X et Model X haut de gamme.