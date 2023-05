Livraisons de drones urbains et notre guide de la réglementation en matière d’IA

—Zeyi Yang

Dans une zone urbaine animée de Shenzhen, en Chine, j’ai vu un drone descendre sur un kiosque de ramassage pour livrer le thé glacé que j’avais commandé une demi-heure plus tôt. Le service de livraison est exploité par Meituan, la plateforme de livraison de nourriture la plus populaire de Chine, qui effectue des livraisons régulières de drones aux habitants de la ville depuis un an et demi.

Ce qui différencie Meituan de ses pairs américains, c’est qu’il fait voler des drones dans l’environnement potentiellement le plus difficile : les quartiers urbains denses. Pour certains habitants et vendeurs de Shenzhen, la livraison par drone n’est plus une nouveauté, elle fait partie de leur routine quotidienne. Et les progrès de l’entreprise montrent que la livraison régulière de drones dans les villes est possible. Lire l’histoire complète.

Notre guide rapide des 6 façons de réglementer l’IA

La réglementation de l’IA est chaude. Depuis le succès du chatbot ChatGPT d’OpenAI, l’attention du public a été attirée par l’émerveillement et l’inquiétude quant à ce que ces puissants outils d’IA peuvent faire.

Les PDG de la technologie, les sénateurs américains et les dirigeants du sommet du G7 sont tous unis dans leur désir de normes internationales et de garde-fous plus solides pour régir l’IA. Melissa Heikkilä, notre journaliste senior en intelligence artificielle, a analysé six tentatives internationales différentes de réglementation de la technologie et a attribué à chacune d’entre elles une note en fonction de leur influence. Jetez un oeil à ce qu’elle a inventé.

Cette histoire fait partie de notre série Tech Review Explains, dédiée à démêler le monde complexe, parfois désordonné, de la science et de la technologie pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Découvrez les autres histoires de la série.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur les réflexions incisives de Melissa sur la réglementation de l'IA, consultez le dernière édition de L'algorithme, sa newsletter hebdomadaire sur l'IA, tout sur les perspectives de réglementation de l'IA aux États-Unis.