En plus du nettoyage, de la désinfection et de la mise en place de stations de test COVID-19, les aéroports répondent à la pandémie de coronavirus en trouvant des moyens de faire le trajet à travers le terminal sans contact.

Avant la pandémie, les services sans contact auraient été présentés comme des équipements pratiques pour les voyageurs. Aujourd’hui, cependant, ils sont devenus un élément important de la trousse d’outils pour assurer la sécurité, la santé et la confiance des passagers pour voyager.

Du parking sans contact à l’aéroport à l’enregistrement, en passant par la dépose des bagages et même la livraison de nourriture par robot, voici quelques-unes des façons – et des endroits – votre expérience à l’aéroport pourrait être différente lors de votre prochain voyage.

1. Parking aéroport sans contact

Avant la pandémie, certains aéroports offraient aux voyageurs la possibilité de réserver et de prépayer leur stationnement en ligne. L’attraction était une place assurée dans le garage du terminal pendant les périodes de pointe, mais parfois des avantages tels que des espaces rapprochés et des tarifs réduits incitaient les voyageurs à essayer les équipements.

Aujourd’hui, de nombreux autres aéroports font la promotion et lancent des systèmes de stationnement sans contact qui permettent aux voyageurs d’éviter d’avoir à appuyer sur un bouton pour obtenir un billet à l’entrée et de contourner le kiosque de paiement ou le kiosque doté de personnel à la sortie.

Par exemple, à l’aéroport international de Raleigh-Durham en Caroline du Nord, les clients qui réservent un parking en ligne reçoivent un code QR scannable par e-mail qui ouvre la porte du garage. Un lecteur de plaque d’immatriculation reconnaît leur véhicule à leur sortie. Le nouveau système de stationnement en ligne sans contact de l’aéroport international de San Francisco, déployé juste avant Thanksgiving, fonctionne également avec des codes QR scannés.

2. Enregistrement et dépose de bagages sans contact, technologie biométrique

Avant la pandémie, la plupart des passagers connaissaient, mais n’utilisaient pas toujours, l’enregistrement en ligne, les cartes d’embarquement numériques et la technologie qui leur permettait d’imprimer leurs propres étiquettes de bagages à la maison et d’enregistrer leurs propres bagages à l’aéroport. Maintenant, ces options sans contact ou sans contact sont presque obligatoires.

Les aéroports et les compagnies aériennes pilotent et accélèrent également une large gamme de technologies biométriques et d’autres outils qui rendent le trajet aéroportuaire un peu plus sans contact.

La société de technologie aéronautique SITA et l’aéroport international de Los Angeles ont récemment mis à l’essai un système permettant aux passagers d’utiliser des smartphones pour faire fonctionner les bornes d’enregistrement et éviter d’avoir à toucher les écrans communs. Les portes d’embarquement et de sortie biométriques sans contact Smart Path de SITA fonctionnent également à l’aéroport international d’Orlando.

Et plusieurs compagnies aériennes testent actuellement un passeport de santé numérique, appelé CommonPass, qui stockera les informations de santé nécessaires pour voyager sur une application sécurisée et facile à mettre à jour. Cela éliminera la nécessité pour les passagers de remettre des copies papier des résultats des tests COVID-19.

3. Le point de contrôle de sécurité

La Transportation Security Administration a réduit les points de contact à de nombreux points de contrôle de sécurité dans les aéroports.

Des centaines d’unités de technologie d’authentification des informations d’identification qui réduisent le temps nécessaire pour confirmer l’identité d’un voyageur et qui permettent aux voyageurs de mettre leurs propres identifiants dans le scanner sont maintenant utilisées dans 115 aéroports. Et les nouveaux scanners de points de contrôle de tomodensitométrie dans 267 aéroports offrent aux agents de la TSA une vue 3D des bagages à main. Cela réduit le besoin d’ouvrir et de toucher les sacs et réduit le temps de contact entre les agents et les passagers.

4. Commande et livraison de nourriture sans contact

Avant COVID-19, l’application Grab permettait aux voyageurs affamés d’éviter les files d’attente et d’utiliser leurs appareils mobiles pour commander des repas à récupérer dans un nombre limité de restaurants dans un nombre limité d’aéroports.

Éviter les lignes d’aéroport est plus important maintenant. Ainsi, les aéroports de Los Angeles, Denver, Minneapolis-St. Paul et d’autres villes se sont associés à Grab pour créer des plateformes plus accessibles qui élargissent les options de commande sans contact et élargissent le nombre de concessions participantes.

Dans un nombre croissant d’aéroports, les coureurs d’AtYourGate effectuent des livraisons dans le terminal de repas et d’autres articles commandés via des appareils mobiles dans les restaurants d’aéroport, les kiosques à journaux et les magasins de détail.

Le service, actuellement offert dans les aéroports LaGuardia et JFK de New York; à Newark, New Jersey; Denver; Crême Philadelphia; Ontario, comté d’Orange, San Diego et San Jose en Californie; Boston; Minneapolis-St. Paul; et Portland, Oregon, est sur le point de devenir encore plus pratique et sans contact avec l’introduction des robots.

En partenariat avec Piaggio Fast Forward, les équipes de livraison AtYourGate de JFK, Minneapolis-St. Les aéroports Paul, Denver et San Diego seront bientôt rejoints dans leurs tournées par de petits robots Gita. Chaque robot de suivi a un bac qui peut transporter jusqu’à 40 livres et sera utilisé pour la livraison sans contact de repas et d’articles au détail.

5. Cabines d’information virtuelles

De nombreux bureaux d’information d’aéroport sont également sans contact. À l’aéroport international Louisville Muhammad Ali du Kentucky, à l’aéroport international de Los Angeles, ainsi qu’à Denver, Baltimore et d’autres aéroports, les passagers utilisent désormais une tablette tactile, un kiosque ou leur propre appareil mobile pour se connecter avec les agents du service client qui répondent aux questions en direct mais d’une certaine distance.

Les compagnies aériennes prennent également ce train en marche. Le mois dernier, United Airlines a lancé son service «Agent à la demande», qui permet aux clients des aéroports principaux de la compagnie aérienne d’utiliser un appareil mobile pour appeler, envoyer des SMS ou avoir un chat vidéo en direct avec un agent du service client.