Livraison de nouveaux avions de transport en retard, confirme l’armée de l’air

La Force aérienne du Canada affirme que la livraison de deux nouveaux avions de transport prend plus de temps que prévu.

L’an dernier, l’ARC a acheté deux gros-porteurs Airbus A-330 d’occasion à Kuwait Airways.

Le gouvernement a fixé la valeur du contrat à 102 millions de dollars américains.

Les nouveaux appareils devaient arriver au Canada l’hiver dernier. Jusqu’à il y a quelques semaines à peine, l’un des avions volait encore depuis Koweït City.

« Ce retard mineur n’aura pas d’impact sur le coût du projet ni sur la capacité opérationnelle de l’ARC », a déclaré la porte-parole du ministère, Jessica Lamirande.

Une source de haut niveau de la défense a déclaré que l’achat d’Airbus se déroulait comme prévu et que le retard était probablement dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec les entrepreneurs de maintenance et de peinture.

Une fois que les deux avions auront subi des contrôles de maintenance à Bâle, en Suisse, ils seront repeints à Châteauroux, en France, siège de Satys Aerospace, spécialisé dans la peinture de gros porteurs.

Le premier Airbus à être livré sera peint dans le schéma de couleurs rouge, blanc et bleu qui a été dévoilé pour l’avion du premier ministre il y a dix ans par le gouvernement Harper.

Le deuxième Airbus sera peint dans un gris brillant utilisé par une partie de la flotte actuelle de Polaris.

Le premier des deux Airbus A-330 devrait arriver à la BFC Trenton au cours de l’été. Le second devrait arriver à l’automne.

Selon le site de suivi des vols Flight Aware, le premier Airbus est arrivé à Bâle il y a trois mois. Il a depuis été déplacé à Châteauroux pour y être peint.

Le deuxième Airbus est arrivé à Bâle pour ses contrôles de maintenance depuis Koweït City à la fin du mois dernier.

Un porte-parole d’AMAC Aerospace à Bâle, qui assure la maintenance des avions, a déclaré à CBC News que la société ne commenterait pas ses clients sans leur permission.

Ces nouveaux appareils commenceront le remplacement de la flotte de l’ARC composée de cinq petits Airbus A-310.

Ces cinq appareils Polaris ont été construits pour Wardair à la fin des années 1980.

Il s’agit de l’Airbus 001, l’un des avions utilisés par le Premier ministre pour ses voyages à l’étranger. (Chris Rands/CBC)

Ils ont formé l’épine dorsale de la flotte de transport stratégique du Canada pendant de nombreuses années, transportant des troupes et des marchandises partout dans le monde. De nombreux utilisateurs militaires et civils ont retiré leurs A-310 à mesure qu’ils devenaient plus difficiles à entretenir.

Le premier ministre et le gouverneur général utilisent Polaris 001 pour les voyages à l’étranger. On ne sait pas quand il sera remplacé.

Cet avion contient une section VIP qui ressemble à l’intérieur d’un R/V vieillissant.

Polaris 001 « fait l’objet d’un entretien intensif régulier jusqu’à la fin juin », a déclaré le capitaine Yvette Mills de l’ARC. Le premier ministre Justin Trudeau a pris un autre Polaris pour assister au couronnement du roi Charles et au sommet du G7 au Japon.

Le nouvel avion A-330 du Canada pourra transporter au moins 80 personnes de plus et voler plus de 3 000 kilomètres plus loin que l’avion Polaris qu’il remplacera. Cela permet à l’ARC de voler sur les mêmes routes outre-mer qu’Air Canada, sans avoir à s’arrêter pour faire le plein.

Un Airbus A330 effectue un vol de démonstration au Salon du Bourget, au nord-est de Paris, le 18 juin 2019. Le gouvernement français a annoncé une aide de 15 milliards d’euros (16,9 milliards de dollars) pour l’industrie aérospatiale en proie aux virus, y compris l’avionneur Airbus et la compagnie aérienne nationale Air France. (François Mori/Associated Press)

Le modèle est populaire auprès d’autres pays de l’OTAN et est utilisé pour transporter le Premier ministre britannique lors de voyages à l’étranger.

Il est également utilisé par Air Transat, tandis qu’Air Canada utilise une version légèrement plus grande.

Après leur arrivée au Canada, les Airbus A-330 seront envoyés à une installation militaire d’Airbus à Getafe, en Espagne, pour d’autres modifications.

Entre autres choses, les deux avions seront transformés en ravitailleurs capables de ravitailler les avions de l’OTAN en vol.

Les vols outre-mer sont controversés en raison de leur empreinte carbone élevée – un problème d’optique pour le gouvernement Trudeau, qui a fait de la lutte contre les changements climatiques une priorité politique.

Airbus propose une version plus économe en carburant de l’Airbus A-330 appelée NEO, mais elle coûte des dizaines de millions de dollars de plus qu’un avion d’occasion.