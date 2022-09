Livraison de l’iPhone 14 Plus en octobre, plus tard que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max

Apple a commencé à prendre des précommandes pour les iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max récemment annoncés, avec les nouveaux appareils disponibles dès maintenant via Apple.com et l’application Apple Store.

Trois des quatre nouveaux modèles d’Apple – l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max – verront les livraisons et la disponibilité en magasin commencer une semaine aujourd’hui le vendredi 16 septembre, cependant, l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces a gagné ‘ t être disponible jusqu’au mois prochain le vendredi 7 octobre.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont dotés d’un nouveau système à double caméra, Crash Detection, d’un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus

