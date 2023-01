Livraison de drones Amazon en Californie et au Texas

Amazone a commencé à utiliser des drones pour livrer de petits colis aux domiciles de College Station, au Texas, et de Lockeford, en Californie, le mois dernier, selon un rapport de Ars Technica La semaine dernière. Le géant de la distribution avait annoncé le lancement de son nouveau mode de livraison en juin. Amazon espère étendre Prime Air à plus d’emplacements à l’avenir.

Amazon affirme que les drones Prime Air peuvent transporter en toute sécurité des colis pesant jusqu’à 5 livres. Les robots volants arrivent dans le jardin d’un client, descendent et planent à une hauteur sûre, puis abaissent le colis. Les résidents des deux villes peuvent s’inscrire auprès d’Amazon pour le nouveau service de livraison.

Prime Air utilise des drones MK27-2 qui ont six hélices et peuvent se déplacer dans les airs avec un minimum de bruit. Les algorithmes installés sont censés empêcher les drones de heurter des obstacles tels que des lignes électriques et des cheminées.

Les clients des deux villes peuvent s’attendre à plus de livraisons d’Amazon, qui cherche à faire en sorte que les livraisons prennent moins de 60 minutes à l’avenir.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.