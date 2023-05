Livingston 2 – 1 Dundee U

Dundee United est au bord de la relégation de la Premiership après que Livingston les ait soumis à une troisième défaite consécutive.

Les Tangerines ont perdu les trois matchs depuis la division de la ligue le mois dernier et sont à deux points de retard au pied du tableau avec seulement deux matchs à jouer.

L’équipe de Jim Goodwin fait maintenant face à une rencontre massive mercredi avec Kilmarnock, qui a trois points d’avance sur la sécurité de la 10e place.

Bruce Anderson a renvoyé Livingston en tête après seulement 10 minutes, mais Ian Harkes a rétabli la parité peu de temps après. Cependant, James Penrice a valu aux hôtes une première victoire en quatre sorties avec un vainqueur à la 59e minute.

L’arrière latéral en visite Aziz Behich a ensuite reçu deux cartons jaunes en succession rapide pour voir le rouge dans le temps additionnel. Désespéré pour les points, United a commencé à un rythme effréné et a remporté un corner après seulement 15 secondes.

Quand cela n’a rien donné, ils ont continué à faire pression pour un premier match et la défense de Livi a dû faire preuve d’intelligence pour bloquer un tir de Behich à la sixième minute.

Mais c’est l’équipe locale qui a réussi la percée après seulement 10 minutes. Loïck Ayina et le gardien Mark Birighitti se sont retrouvés dans une impasse en essayant de faire face à un long botté de dégagement de Cristian Montano.

Alors que Birighitti attendait que le ballon rebondissant atteigne sa boîte, Anderson s’est faufilé entre le duo hésitant et a balayé un fantastique tir du pied gauche dans le filet vide depuis le côté gauche de la zone.

Bruce Anderson de Livingston célèbre son but contre Dundee United





Luiyi De Lucas avait ensuite le ballon dans le filet à peine 10 minutes plus tard, seulement pour que l’arbitre Don Robertson repère un handball.

De Lucas a également été impliqué à l’autre bout alors que United rétablissait la parité à la 21e minute. Le défenseur a reçu de la tête un ballon haut accroché de Rory MacLeod, mais n’a pu incliner la tête qu’à moitié à l’entrée de la surface.

Harkes a été le premier au ballon et a martelé une superbe volée du pied gauche dans le coin inférieur du filet à 20 mètres.

C’était de bout en bout et Stephen Kelly a raté un tir large après une course et un tir brillants, et Montano a sifflé un autre effort large de chaque côté d’un autre tir de Harkes qui a été dévié large.

L’ouverture de la deuxième période a été plus douce et Livi a été le premier à menacer à la 50e minute.

Ce n’était vraiment qu’une demi-chance pour les hôtes alors que Stephen Kelly perçait à distance, mais c’était directement à Birighitti, qui a tenu le coup.

Mais 13 minutes après le début de la seconde mi-temps, Livi a pris l’avantage pour la deuxième fois.

Jamie McGrath s’est plaint lorsque Montano l’a battu sur une tête, mais l’arbitre Don Robertson a fait signe de jouer et Anderson a fait un signe de tête au Penrice de soutien.

Il avait encore beaucoup à faire mais a tiré un coup brillant sur le rebond dans le coin le plus éloigné juste à l’intérieur de la zone.

Seulement deux minutes plus tard, Anderson s’est approché d’un troisième pour Livi mais a repoussé son tir avec Stéphane Omeonga dans l’espace à sa droite.

Le désespoir de United pour un égaliseur augmentait au fil du temps et le remplaçant Miller Thomson a fait un arrêt du gardien local Shamal George avec un tir sous un angle serré à huit minutes de la fin.

George a ensuite sauvé avec ses pieds du remplaçant Peter Pawlett alors que United augmentait la pression dans les phases finales.

Mais Livi a tenu bon et la misère de United a été aggravée trois minutes après le début du temps additionnel lorsque Behich a reçu un carton rouge pour dissidence apparente.

Et après?

Livingstone sont à la maison pour Motherwell lors de leur prochain match de Premiership écossaise mercredi soir, Dundee United héberger Kilmarnock.

Les deux matchs débuteront à 19h45.