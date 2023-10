Livingston 2 – 0 Motherwell

Livingston a fait payer un lourd tribut à Motherwell, composé de 10 joueurs, alors que les buts de Bruce Anderson et Sean Kelly en seconde période leur ont valu une première victoire en championnat à domicile de la saison.

Alors que le match était vierge et dans des conditions météorologiques difficiles, les visiteurs ont fait expulser le jeune Lennon Miller dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Livi a profité de son avantage numérique après la pause pour remporter les trois points.

Anderson a marqué le premier match à la 53e minute et le penalty de Kelly neuf minutes plus tard a scellé la victoire.

Comment Livingston a remporté la victoire

Dans une ouverture animée, les deux équipes ont forcé les corners dans les deux premières minutes.

Dès la seconde, le défenseur de Livi, Ayo Obileye, a jeté un coup d’œil de la tête à travers le but et à côté de la livraison de Sean Kelly depuis la gauche.

Cette opportunité a encouragé l’équipe locale et ils ont profité du meilleur des échanges d’ouverture avant de presque obtenir la percée qu’ils recherchaient à la huitième minute.

Joel Nouble a fait une passe large pour Dan MacKay et l’ailier prêté d’Hibernian a brillamment repéré la course de Stephen Kelly avec sa réduction.

Cependant, à deux reprises, le milieu de terrain a vu ses efforts au but bloqués par l’arrière-garde en retraite de Motherwell.

C’était une journée de bravoure défensive et à l’autre bout du terrain, Sean Kelly était déterminé en mettant son pied sur un tir de Theo Bair à la pause.

Cela ressemblait au genre de match qui allait nécessiter quelque chose de spécial pour trouver une percée, et cela a failli arriver à la 30e minute.

Motherwell a obtenu un coup franc sur la ligne médiane et, repérant Shamal George hors de sa ligne, le défenseur Dan Casey a tenté un effort scandaleux au but que le gardien de Livi a reculé pour renverser sa barre transversale.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, les hommes de Fir Park ont ​​été réduits à 10 au moment décisif du match.

Anderson a tenu le ballon et a nourri MacKay, dont la course l’a emmené au-delà de la défense ‘Well, seulement pour que Miller, qui le couvrait, lui coupe les talons et envoie l’ailier s’étaler.

Le contrôle VAR a confirmé la décision de Don Robertson d’exclure le jeune, mais Sean Kelly n’a pas pu en profiter en envoyant le coup franc directement dans les bras de son frère Liam dans le but des visiteurs.

Il n’a fallu que sept minutes en seconde période à Livi pour trouver l’ouverture du score.

Face au défenseur Brodie Spencer, MacKay l’a laissé pour mort et a décoché un centre bas de la droite qu’Anderson a décoché au deuxième poteau juste à l’intérieur de la surface de réparation.

L’équipe locale a creusé son avantage en doublant son avance à la 62e minute.

Une attaque sur la gauche a été stoppée lorsque James Penrice a été rattrapé tardivement par Bevis Mugabi juste à l’intérieur de la surface et que le siffleur Robertson a indiqué l’endroit.

Sean Kelly a pris le dessus sur son frère Liam dans le but du « Eh bien » en l’envoyant dans le mauvais sens pour trouver le filet.

Livi pensait avoir un deuxième penalty à 15 minutes de la fin lorsque les talons de Jason Holt ont été coupés par la remplaçante Georgie Gent.

Mais un contrôle du VAR a indiqué que l’infraction aurait pu avoir lieu en dehors de la surface et Sean Kelly n’a rien pu faire sur le coup franc large sur la droite alors que l’équipe locale a vu le temps confortablement.

Le patron de Livingston, David Martindale, a déclaré : « Nous ne nous emballons pas, mais c’est trois points et une cage inviolée.

« J’ai senti que nous venions de faire un 11 contre 11. Motherwell a connu un assez bon début de campagne et ils ont une bonne forme et une bonne structure. Ils sont bien entraînés.

« Les garçons doivent s’attribuer beaucoup de mérite pour leur blanchissage. »

Le directeur de Motherwell, Stuart Kettlewell, a déclaré : « Il n’y avait rien dans le jeu avant [the red card] et c’est ce qui me frustre vraiment.

« Mais cela semble aussi être le catalyseur d’un réel degré de naïveté de notre point de vue. La prise de décision n’a pas été assez bonne, nous avons concédé un penalty et aurions pu en concéder un autre.

« Tout est devenu incontrôlable et je n’ai jamais vu cela depuis que je suis ici. Cela m’énerve et commence à me mettre en colère, car nous avons reçu beaucoup d’éloges pour être une bonne équipe.

« Nous sommes toujours bien organisés, mais au cours de cette seconde période, tout s’est envenimé. J’en assume la responsabilité, mais je n’ai jamais vu cela de la part des joueurs auparavant. »

Et après?

Livingston sont partis pour Kilmarnock lorsque la Premiership écossaise reviendra de la trêve internationale le 21 octobre, tandis que Puits mère voyager à Saint-Johnstone le même jour.

Les deux matchs débuteront à 15 heures.