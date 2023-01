Livingston 1 – 1 Motherwell

Nicky Devlin a raté deux fois sur place alors que Livingston a été tenu en échec 1-1 à domicile contre Motherwell.

Le gardien Liam Kelly a sauvé le coup de pied initial de Devlin, puis sa deuxième tentative après que l’arbitre David Munro eut ordonné une reprise.

Morgan Boyes a finalement donné l’avantage à Livi avec une tête à la 39e minute, mais cela n’a duré que trois minutes alors que Kevin van Veen égalisait juste avant la pause.

Après une mauvaise seconde mi-temps, les deux équipes attendaient toujours leurs premières victoires depuis la pause de la Coupe du monde.

Le match a basculé dans la confusion à la 12e minute lorsque Munro a accordé un penalty à Livingston.

Bruce Anderson a nourri Devlin sur la droite et son centre a été envoyé au but par Cristian Montano.

Munro accorde instantanément un penalty pour handball contre Ricki Lamie, une décision confirmée par VAR.

Le penalty de Devlin a été arrêté par Kelly avant que le rebond ne se retrouve dans le filet après une mêlée sur la ligne de but.

Image:

Nicky Devlin a vu un penalty repris sauvé par Liam Kelly après que le gardien ait également arrêté l’effort initial





Après que Munro ait accordé le but, VAR est intervenu à nouveau pour ordonner une reprise du penalty.

Il a été jugé que le ballon avait frappé la main de Devlin en franchissant la ligne, mais Kelly avait quitté sa ligne pour effectuer l’arrêt initial.

Devlin a fait le même chemin depuis le point pour la deuxième fois et Kelly a de nouveau sauvé pour empêcher Livi d’ouvrir le score.

L’échappée étroite a soutenu Motherwell, qui a menacé avec une volée de Van Veen, repoussée par Shamal George, et un effort à longue portée de Connor Shields par-dessus.

Au milieu de la mi-temps, Stephen Kelly a percé un tir juste à côté, et l’ancien milieu de terrain des Rangers a été impliqué alors que la percée a finalement eu lieu six minutes avant la pause.

Image:

Kevin van Veen de Motherwell célèbre avec Connor Sheilds après avoir marqué pour faire 1-1





C’était simple car Kelly flottait sur un coup franc de la gauche et Boyes le dirigeait vers le but et à l’intérieur du poteau arrière.

Cependant, l’avance n’a duré que trois minutes. Sean Goss a martelé un tir que George a repoussé et Van Veen a accroché le rebond dans le filet vide.

Livi a présenté la nouvelle signature Steven Bradley pour ses débuts à l’intervalle en raison d’une blessure à la tête subie par Montano et il a presque eu un impact instantané en forçant Kelly à sauver quelques secondes après le redémarrage.

À l’autre bout deux minutes plus tard, Van Veen a tiré contre la barre transversale à bout portant alors qu’il semblait plus facile de marquer après un travail tenace de Shields.

Van Veen a de nouveau frappé la barre à la 62e minute sous un angle serré alors que les deux équipes cherchaient un vainqueur, mais elles ont été frustrées.

Et après?

Livingstone aller à Comté de Ross samedi lors d’un coup d’envoi à 15 heures, tandis que Motherwell hôte Hibernian le dimanche, en direct sur Sky Sports à partir de 12h30 ; coup d’envoi 13h30.