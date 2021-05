Livingston 0-3 Rangers

La quête des Rangers pour une campagne de ligue Invincible se prolongera jusqu’au dernier jour de la saison après une victoire 3-0 à Livingston qui les a vus franchir l’avant-dernier obstacle.

James Tavernier a inscrit son 19e but de la saison sur penalty avant que Ryan Kent et Ianis Hagi ne scellent une victoire 3-0 au Tony Macaroni Arena.

Les nouveaux rois d’Écosse ont survécu à 37 matches sans défaite jusqu’à présent, accumulant 99 points dans le processus. Ils ont également décroché leur 25e blanchissage d’une saison de championnat étonnante, établissant une nouvelle référence en battant le record écossais de feuille blanche pour un calendrier de 38 matchs établi par le Celtic en 2014/15.

Ils n’ont plus besoin que d’un tirage au sort pour terminer une saison sans défaut et franchir la barrière du siècle lorsqu’ils accueillent Aberdeen avant la remise des trophées tant attendue de samedi.

Livi de Davie Martindale a encore des raisons de pousser jusqu’à la ligne d’arrivée avant de se rapprocher du rideau contre St Johnstone, malgré un cinquième match de championnat consécutif sans victoire. La victoire du vainqueur assurera la cinquième place et une potentielle place européenne.

Il y avait une touche classe avant le coup d’envoi alors que les hôtes offraient au Gers une garde d’honneur de la ligne médiane alors que l’équipe de Gerrard entrait du coin.

Les Rangers faisaient leur troisième visite de la campagne de Premiership à Almondvale.

Les champions n’avaient guère apprécié leurs deux précédents voyages le long de la M8, obligeant un vainqueur de dernière minute à remporter la victoire en mars après le frustrant match nul et vierge d’août.

Les joueurs des Rangers célèbrent le troisième but d’Ianis Hagi contre Livingston



Ils semblaient un peu plus heureux sur la surface en plastique collante de Livi dans les premières étapes cette fois, l’ambiance de fin de saison ne faisant pas grand-chose pour augmenter le niveau d’enthousiasme.

Jack Simpson était définitivement hors de sa zone de confort face à Jay Emmanuel-Thomas, qui a créé la première chance en faisant passer Josh Mullin au but après avoir assis l’ancien défenseur de Bournemouth à l’arrière.

Jon McLaughlin est venu à la rescousse de Simpson cette fois-là, mais il s’est rapidement retrouvé dans le livre de Don Robertson pour avoir traîné le leader du bois de Livi après avoir perdu son prochain test de force.

Les Rangers avaient gercé à la porte du Livi sans grand succès jusqu’à trois minutes avant la pause lorsque le magnifique film de Kemar Roofe a envoyé Hagi en course.

Les fans des Rangers se tenaient à l’extérieur du stade de Livingston pour regarder les champions en action



L’international roumain a obtenu son tir mais a été immédiatement frappé par Max Stryjek.

Livi sentira que c’était une récompense sévère étant donné que le tir de Hagi était bien hors cible, mais selon la lettre de la loi, Don Robertson était bien en droit de donner le coup de pied.

Tavernier a passé devant la main droite de Stryjek pour le plus grand plaisir des 200 fans qui se sont rassemblés pour regarder leur équipe depuis une colline juste à l’extérieur du sol.

Comme la dernière visite des Light Blues, les fidèles en lock-out ont lancé un barrage de feux d’artifice à la 55e minute pour marquer le triomphe du titre de leurs héros.

Jaze Kabia a raté deux occasions glorieuses pour Livingston en seconde période



Deux minutes plus tard, leur équipe a explosé en avant pour saisir le deuxième.

Tavernier a trouvé Kent au galop dans le champ avec un raker de 50 verges et l’ailier a tapé à la maison après un échange de passes rapide avec Alfredo Morelos.

Livi a presque riposté immédiatement. Scott Pittman a secoué la barre avec une volée, mais McLaughlin était intelligemment en place pour frapper clairement avant que Jon Guthrie ne puisse sauter sur le rebond.

















0:35



Steven Gerrard dit que les gens doivent comprendre le voyage que les fans des Rangers ont enduré au cours de la dernière décennie, mais exhorte les supporters à rester en sécurité samedi lorsque le club recevra le trophée de la Premiership.



Mais Martindale a été laissé détourner le regard avec dégoût alors que Jaze Kabia a raté un gardien absolu, se fracassant contre la base du poteau malgré un filet vide à viser après que le coup intelligent de Pittman du centre de Nicky Devlin ait sorti McLaughlin de l’équation.

Kabia a laissé passer une autre grande chance et Livi a regretté ces occasions manquées alors que Hagi veillait à ce que la recherche du Gers pour une campagne sans perte se poursuive à la 83e minute, caressant la réduction de Cedric Itten.

Ce que les gérants ont dit

















3:43



Le patron de Livingston, David Martindale, revient sur une défaite 3-0 à domicile contre les Rangers et pense que son équipe a donné trop de respect aux champions en première période.



David Martindale, directeur de Livingston: « Jaze a touché le poteau – il est dans la bonne position – mais il doit marquer à mon avis. Si cela entre alors c’est probablement un match différent.

« Nous avons fait suffisamment d’occasions de marquer et de changer la dynamique du jeu. Mais les Rangers sont sur cette course invaincue et ont ce nombre incroyable de feuilles blanches. »

Le manager des Rangers Steven Gerrard: «Je pense que les garçons ont l’opportunité non seulement d’être champions, mais aussi de laisser un héritage de la saison. Les gens s’en souviendront.

« Ils ont maintenant le record de feuille blanche. Les Rangers n’ont jamais atteint plus de 100 points, ce qui est une grande motivation pour nous.

« Une fois la ligue terminée le 7 mars, il nous restait évidemment la coupe. Une fois que nous en sommes sortis, il s’agissait de redéfinir et de redynamiser les petits objectifs que nous pouvions atteindre en tant qu’équipe. façon de faire cela.

















1:52



Après la victoire à Livingston, Steven Gerrard dit que les Rangers sont déterminés à battre plus de records cette saison avant le match final de la saison contre Aberdeen.



« Ce soir, nous obtenons le record de la feuille blanche et samedi nous donne l’occasion de battre 100 points, ce qui clôturera une incroyable campagne de championnat.

« Vous pouvez tout à fait comprendre que les joueurs sont enthousiastes et attendent avec impatience samedi. Tout le monde connecté au club l’est.

« Mais nous avons 90 minutes de travail à faire. Nous donnerons aux gars une journée de récupération jeudi, personne ne sortira sur le terrain. Nous sommes maigres à certains endroits et n’avons pas besoin de frapper pour le moment. Ils méritent un jour de repos.

« Ensuite, vendredi, nous aurons une session animée et les mettrons au repos, pleins d’énergie pour Aberdeen. Notre bilan à la maison a toujours été aussi fort – nous devons juste aller faire la dernière pièce maintenant. »

Et après?

Livingston se rendra à St Johnstone pour le dernier match de la saison en Premiership écossais samedi. Les Rangers soulèveront le trophée de la Premiership écossaise en direct sur Sky Sports lorsqu’ils accueillent Aberdeen à Ibrox. Les deux matchs débuteront à 12h30.