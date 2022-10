Livingston 0 – 3 Celtique

Greg Taylor a marqué lors de sa 100e apparition au Celtic alors qu’ils remportaient une victoire 3-0 à Livingston pour restaurer leur avance de quatre points dans la course au titre de Premiership écossaise.

Kyogo Furuhashi a frappé au poteau proche de Jack Hamilton après avoir été trouvé par Taylor au début du match, et l’arrière gauche a tiré à travers les jambes du gardien de but remplaçant après la pause.

Giorgos Giakoumakis a raté un penalty tardif pour les visiteurs après un examen VAR du handball d’Andrew Shinnie, avant que son compatriote remplaçant Jota ne marque le troisième du Celtic.

Cela renvoie les Hoops à quatre points d’avance sur les Rangers dans la course au titre de Premiership écossaise tandis que Livingston reste huitième.

L’aisance celtique vers la victoire

Kyogo Furuhashi du Celtic célèbre son but contre Livingston





La grande nouvelle de l’équipe d’avant-match était que Hamilton, 28 ans, signé de Morton en août, était pour ses débuts à Livingston suite à une blessure à Shamal George avec Jackson Longridge et James Penrice revenant dans l’équipe.

Ange Postecoglou a de nouveau été remanié pour ce qui est traditionnellement un match difficile pour le Celtic.

Anthony Ralston, Aaron Mooy et James Forrest sont entrés dans l’équipe avec Josip Juranovic, Liel Abada et Giakoumakis tombant sur le banc.

Le Celtic a gardé le ballon du coup d’envoi, mais ce n’est qu’après que l’effort de l’attaquant de Livi Joel Nouble sur un coup franc de Stephen Kelly a été facilement sauvé par le gardien des Hoops Joe Hart qu’ils ont pris les devants.

Taylor a eu tout le temps de glisser dans Furuhashi, qui a pris une touche et à huit mètres a battu le ballon devant Hamilton à son poteau proche.

Le Celtic a conservé son emprise sur le match avec l’attaquant solitaire Nouble coupant une figure isolée pour les Lions.

Furuhashi a semblé hors-jeu lorsqu’il a de nouveau marqué au but à la 22e minute, mais s’étirant sous la pression du défenseur de Livingston Jack Fitzwater, il a fait tomber le ballon par-dessus la barre.

Les maillots verts et blancs ont continué à inonder l’avant et Forrest et Mooy ont tous deux raté la cible de quelques centimètres avec des entraînements depuis le bord de la surface.

Hamilton a paré un puissant entraînement longue distance de Taylor au début de la seconde mi-temps, mais quand il a eu une autre chance quelques minutes plus tard, après que le tir de Mooy ait été bloqué, le défenseur écossais a renvoyé un coup de foudre qui a traversé les jambes du gardien de Livi.

À l’heure de jeu, Hamilton a négligemment égaré une passe à Forrest mais a empêché l’ailier écossais de saisir un troisième but pour l’équipe de Parkhead, qui était alors complètement en charge.

David Turnbull et Abada ont remplacé Matt O’Riley et Forrest avant que Jota, Oliver Abildgaard et Giakoumakis ne remplacent Sead Haksabanovic, Reo Hatate et Furuhashi.

Il y a eu un contrôle VAR lorsque le centre de Jota a touché les mains du remplaçant de Livi Andrew Shinnie et l’arbitre Willie Collum a indiqué l’endroit après avoir vérifié le moniteur, mais Giakoumakis a frappé l’extérieur du poteau avec le coup de pied.

Mais quelques minutes plus tard, Jota a converti un centre de Turnbull pour ajouter le troisième.

Et après?

Livingston est absent à Kilmarnock lors de son prochain match de Premiership écossaise le vendredi 4 novembre, coup d’envoi à 19h45.

Le Celtic accueille Dundee United le lendemain. Ce match débute à 15h.