Livingston 0 – 0 Aberdeen

Aberdeen a récolté un point sur un match nul et vierge après avoir échoué à enregistrer un seul tir cadré lors d’une rencontre acharnée à Livingston.

Les efforts des deux équipes ne manquaient pas, mais il y avait un manque lointain d’action dans la bouche de but.

Livingston a terminé le match en force et a au moins posé des questions au gardien de Dons Kelle Roos avec les efforts de Cristian Montano et Ayo Obileye.

Il n’y avait pas grand-chose pour les 4 000 fans d’Aberdeen, même si Johnny Hayes se reprochera de ne pas avoir au moins trouvé la cible depuis une bonne position au deuxième poteau au début de la deuxième période.

Comment le jeu s’est déroulé

Image:

Leighton Clarkson d’Aberdeen et James Penrice de Livingston en action à la Tony Macaroni Arena





L’ancien capitaine de Livingston, Nicky Devlin, était au cœur de l’action lors d’un départ très compétitif.

Devlin s’est aligné à droite d’une défense à trois qui comprenait le débutant des Dons Sloboden Rubezic.

Les visiteurs ont créé la première occasion remarquée à la 14e minute lorsque Duk a rencontré le centre de Leighton Clarkson, mais l’attaquant a jeté un coup d’œil au-dessus de la barre.

Les Lions ont grandi dans le match et Mo Sangare a obtenu son premier tir en 22 minutes. Le centre de Montano n’a été qu’à moitié effacé et Sangare a ramené le ballon avant de balancer une demi-volée large.

C’est l’équipe locale qui a créé une autre chance dans le temps d’arrêt en première mi-temps, mais Jamie Brandon n’a pas pu toucher le centre de Montano.

La deuxième période a commencé comme la première mi-temps s’est terminée avec les deux équipes refusant de céder un pouce.

Le milieu de terrain d’Aberdeen, Hayes, a été déçu de ne pas marquer après avoir été retrouvé au deuxième poteau par Clarkson après avoir trouvé le filet latéral alors qu’il se glissait pour atteindre le centre.

À l’autre bout, Montano a bien volé après que le centre de Luiyi de Lucas ait été lancé par Joel Nouble.

Le Colombien a ensuite inscrit le premier tir cadré à la 70e minute lorsqu’il a touché le centre de Scott Pittman.

Les Lions étaient l’équipe qui terminait fort et ils posaient beaucoup de questions à la défense d’Aberdeen en lançant des centres dans la surface.

Obileye aurait dû faire mieux lorsqu’il a été retrouvé non marqué au poteau arrière du corner d’Andrew Shinnie, mais Roos a bien réussi l’effort.

Duk a ensuite coupé un effort bien large avec quatre minutes à jouer après avoir rencontré l’effort d’Ester Sokler dans la surface.

Le sous-marin de Livingston, Bruce Anderson, a été emporté sur une civière dans les arrêts de jeu après un long retard après avoir terminé deuxième dans un défi aérien avec Rubezic.

Ce que les gérants ont dit

L’entraîneur d’Aberdeen, Barry Robson : « Nous avons une feuille blanche le premier jour de la saison dans un endroit où il est toujours difficile de venir jouer.

« Si Duk avait ses bottes de tir, nous aurions pu obtenir un bon résultat aujourd’hui. Il aurait mis ces chances de côté l’année dernière, et quand vous venez ici, vous devez les saisir.

« Vous ne viendrez jamais ici pour jouer au football fluide, mais nous avons essayé de venir chercher les trois points et nous aurions pu le faire si Duk avait été un peu plus actif.

« Mais grâce à Livi, ils l’ont ralenti, ont interrompu le match avec des fautes et sont repartis avec un point. »

Le gérant de Livingston, Davie Martindale : « Le match s’est déroulé comme je pensais qu’il allait se dérouler, nous nous sommes organisés d’une manière qui, à mon avis, correspondrait bien à eux, ils aiment appuyer très haut et sont agressifs dans leur presse.

« Les coups de pied arrêtés sont gros et ils ont une excellente livraison, mais j’ai senti que nous avions annulé la plupart des menaces qu’ils représentaient tout au long du match.

« La chose la plus importante était d’obtenir une feuille blanche. J’ai senti à partir de février que nous étions très naïfs et faibles, que nous avons été victimes d’intimidation et que ce n’est pas quelque chose qui se produira cette année. »

Et après?

Le prochain match de Premiership écossais de Livingston est à l’extérieur des Rangers le 12 août, coup d’envoi à 15 heures.

Aberdeen est à domicile contre le Celtic le lendemain, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 12h.