“Livid” Sunak refuse de parler à Zahawi après une dispute fiscale

Rishi Sunak serait “livide” avec Nadhim Zahawi alors que les retombées des affaires fiscales du président du parti se poursuivent.

Le Premier ministre n’a pas parlé au président de son parti depuis qu’il a révélé les détails de son règlement avec HM Revenue and Customs ce week-end, a-t-on rapporté.

Il serait frustré que son collègue n’ait initialement pas révélé qu’il avait payé une pénalité pour évasion fiscale dans le cadre d’un règlement estimé à 4,7 millions de livres sterling.

Rishi Sunak serait “livide” avec Nadhim Zahawi (fil de sonorisation)

Un allié de Mr Sunak Les temps: « Rishi essaie de faire ce qu’il faut en termes de processus mais il est livide.

«Il veut continuer, mais ce n’est qu’un cadeau pour le Labour. il est [the prime minister] a agi de bonne foi. »

Les députés conservateurs ont dit L’indépendant ils pensent que M. Sunak était “de plus en plus irrité” par M. Zahawi et se préparait à le licencier si l’enquête de Sir Laurie Magnus sur la saga fiscale révélait des actes répréhensibles.

Semblant prendre ses distances avec son collègue du cabinet des PMQ, M. Sunak a suggéré qu’il aurait été “politiquement opportun” d’avoir limogé le président conservateur – mais qu’il voulait que l’enquête du conseiller en éthique se déroule.

M. Bowie – un proche allié de Sunak – a déclaré à BBC Politics Live : « Si [Mr Zahawi] est reconnu coupable d’avoir commis une faute dans ce rapport, le Premier ministre le limogera bien sûr.

Interrogé sur ces commentaires, le député conservateur senior David Davis a déclaré L’indépendant: « Il aura été autorisé à dire ça, je pense. À la fin du processus, soit il est en sécurité, soit il s’en va – il n’y aura pas de zone grise. Quelle est la demi-pénalité ? »

Une conclusion sur l’enquête sur l’affaire fiscale de Nadhim Zahawi pourrait être tranchée d’ici la fin de la semaine prochaine (PENNSYLVANIE)

M. Sunak a déclaré hier aux députés: «Les problèmes en question se sont produits avant que je sois Premier ministre. En ce qui concerne la nomination du ministre sans portefeuille, le processus de nomination habituel a été suivi, aucun problème ne m’a été signalé lorsqu’il a été nommé à son poste actuel et depuis que j’ai commenté cette question la semaine dernière, plus d’informations ont été communiquées et c’est pourquoi J’ai demandé au conseiller indépendant d’examiner la question.

Le différend a conduit à un examen plus approfondi des propres affaires fiscales du Premier ministre. Downing Street a confirmé hier soir que Sunak n’avait jamais payé d’amende au HMRC.

Le cabinet se réunira aujourd’hui à Chequers, la résidence de grâce du Premier ministre, pour discuter de la stratégie politique avant les prochaines élections, mais M. Zahawi ne devrait pas jouer un rôle important selon les informations.

Le secrétaire au Travail et aux Pensions, Mel Stride, a déclaré que le résultat de cette enquête, que le Premier ministre a annoncé lundi, pourrait ne prendre que 10 jours.

Cela signifie que les conclusions pourraient être sur le bureau de M. Sunak dès la fin de la semaine prochaine.

Rishi Sunak devrait être rejoint par un Nadhim Zahawi assiégé lorsque le Cabinet se réunira pour une journée à l’extérieur dans la maison de campagne de grâce et de faveur du Premier ministre (Steve Parsons / PA) (Archives PA)

Lord Barwell, qui a été chef de cabinet de Downing Street pour Theresa May, a déclaré que le manque de défense publique offerte à M. Zahawi suggérait que son rôle pourrait être en danger.

Le pair conservateur a déclaré à Channel 4 News: “Je pense que lorsque vous voyez d’autres ministres ne pas vouloir défendre un collègue et lorsque vous voyez le n ° 10 confirmer que” nous ne connaissions pas ces faits lorsque le Premier ministre a dit cela “, cela vous donne un indication de la direction dans laquelle le vent souffle.

Lorsqu’on lui a demandé si “le jeu était peut-être terminé”, l’ancien député a semblé hocher la tête en signe d’accord.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que les remarques de M. Sunak dans les PMQ montraient qu’il “devenait clairement de plus en plus irrité” par M. Zahawi. Le conservateur senior a ajouté: “Nadhim serait très sage de démissionner, même s’il annonce que ce n’est que sur une base temporaire.”

Malgré les remarques de M. Bowie, le numéro 10 a suggéré que M. Sunak ne pourrait pas limoger M. Zahawi même s’il enfreignait le code ministériel. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: “Récemment, le code a été mis à jour, ce n’est donc plus une décision binaire.”

Les modifications apportées au code ministériel – qui exige que les ministres soient transparents et honnêtes – permettent aux ministres de s’excuser et de perdre temporairement leur salaire plutôt que d’avoir à démissionner pour toute infraction.

M. Zahawi a rejeté les rapports d’un examen du HMRC sur ses impôts – révélés pour la première fois par L’indépendant l’année dernière – comme une « diffamation », mais samedi, il a admis qu’il avait réglé un différend fiscal.