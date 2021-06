Liverpool Women: Yana Daniels revient au club alors que Matt Beard poursuit le recrutement d’été | Actualités footballistiques

Le recrutement de ses anciens joueurs par le manager de Liverpool Women Matt Beard s’est poursuivi avec l’arrivée de l’ailier Yana Daniels.

L’international belge de 29 ans, qui a travaillé avec Beard à Bristol City, revient au club après avoir passé la saison 2018/19 avec eux en Super League féminine.

Sa signature suit celle de Leanne Kiernan, qui jouait auparavant sous Beard à West Ham.

« Cela fait du bien d’être de retour. Revenir ici et essayer d’aider à remettre ce club à sa place, et la philosophie de Matt me convient parfaitement », a déclaré Daniels.

« Je crois qu’il peut réaliser quelque chose de grand ici avec ses capacités de manager. »

Beard, qui a remporté deux titres consécutifs de la WSL avec Liverpool en 2013 et 2014, est revenu en mai chargé de sortir le club du championnat à la deuxième tentative.

« C’est un club de football unique et l’expérience de Yana d’être ici auparavant et de comprendre les pressions et ce que cela signifie d’être un joueur de football de Liverpool est quelque chose d’autre que nous avons pris en compte », a-t-il déclaré.

« Elle a été exceptionnelle pour moi à Bristol et c’est aussi une personne formidable. »

Liverpool a terminé troisième du championnat la saison dernière.