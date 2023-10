Liverpool Women : l’équipe de Matt Beard résout l’énigme défensive – mais peuvent-elles briser le top cinq de la WSL ? | Actualités footballistiques

Liverpool veut prouver que la défense est la meilleure forme d’attaque cette saison. Ouvrir la nouvelle campagne de la WSL avec des victoires consécutives est aussi bon que depuis les Spring Series 2017 sous Scott Rogers, où les Reds ont répété le même exploit et ont terminé parmi les quatre premiers.

Cette fois-ci, c’est Matt Beard à la barre, et son insistance sur la stabilité défensive démontre l’évolution de Liverpool cette saison.

L’année dernière, les Reds ont terminé la campagne avec une différence de buts de moins 15 – cela en dit autant sur leur manque de puissance de feu que sur leurs lacunes défensives, mais les 39 qu’ils ont encaissés ont une moyenne de plus de 1,6 but par match.

« Nous avons l’ambition de nous classer parmi les cinq premiers », a déclaré Beard après avoir triomphé 2-0 contre Aston Villa dimanche, pour confirmer le succès 1-0 d’Arsenal la semaine dernière. 180 minutes de football – ce qui équivaut en réalité à 200 si l’on inclut de longues périodes d’arrêt et deux feuilles blanches.

De toute évidence, ranger une ligne de fond béante était au sommet du grand plan de Beard alors qu’il tente de transformer Liverpool d’une équipe intermédiaire en une équipe qui suit le rythme au sommet.

Les attentes de Beard se sont atténuées dans la phrase qui a suivi à Prenton Park. « Nous devons garder les pieds sur terre », a-t-il ajouté, après avoir qualifié le départ de son équipe de « fantastique ». En toute honnêteté, cela n’aurait pas pu se passer beaucoup mieux pour Liverpool, qui a émoussé deux des unités offensives les plus dévastatrices de la division lors de blanchissages successifs.

La différence réside en grande partie dans le personnel. Beard est resté avec la même formation que celle déployée pendant la majeure partie de la saison dernière, une défense à trois avec des arrières latéraux en maraude, mais les signatures estivales de Grace Fisk de West Ham et de Jenna Clark de Glasgow City ont changé le teint de leur résistance.

Gemma Bonner est la seule défenseure centrale à conserver sa place, et elle a été tout aussi impressionnante, mais les joyaux de la couronne défensive de Beard ont été Fisk et en particulier Clark.

La dernière rencontre entre Liverpool et Villa fin mai s’est terminée sur un score de 3-3. Ce combat le plus récent a cependant été beaucoup moins frénétique, contrôlé par la stabilité de l’arrière-garde de Liverpool et la capacité de Clark à superviser et chaperonner Rachel Daly.

Une seule fois, à la 16e minute du match, l’attaquant de Villa Daly s’est interposé entre Bonner et Clark pour lancer une tête au but, mais même alors, les deux hommes ont fait assez pour déstabiliser l’international anglais, qui manque rarement le cadre depuis une distance aussi accommodante. .

Au-delà de la solide et solide protection du but de Rachael Laws, Clark et Fisk avaient conjointement la confiance nécessaire pour sortir de la défense, utilisant le duo d’ailiers Taylor Hinds et Emma Koivisto pour lancer des vagues d’attaque soutenues.

Les deux buts ont été marqués par des contres ultra-rapides, où le ballon a été balayé d’arrière en avant avec rythme et efficacité, avant d’être envoyé par les recrues estivales Marie Hobinger et dernièrement Natasha Flint.

Les recrues estivales Marie Hobinger et Natasha Flint étaient toutes deux sur la bonne voie alors que Liverpool battait Aston Villa 2-0





Le travail a été infatigable et diligent, permettant à Hinds et Koivisto de se déplacer sur le terrain et au loin, en sachant que les choses étaient prises en charge derrière eux.

« Ce que nous voulions faire avec le recrutement, c’était créer une compétition pour les places », a également commenté Beard dimanche. « Nous voulions de la profondeur dans l’équipe. Il faut mériter le droit de jouer. »

Et c’est cet appétit de compétition qui est à l’origine de l’élan initial de cette équipe de Liverpool.

Clark a décrit sa nouvelle maison dans le Merseyside comme une « unité familiale » le week-end, ce qui est la rhétorique habituelle des joueurs, mais elle a également parlé des « liens spéciaux » que ce groupe soudé entretient en dehors du terrain.

La culture est la clé du succès dans la WSL, car les dérapages sont très coûteux dans une saison de 22 matchs – la durée est courte et impitoyable.

Il y a bien sûr un contingent de militants, parmi lesquels Emma Hayes, la manager de Chelsea, qui commencent à défendre une expansion de la ligue pour inclure plus d’équipes, mais cela favorise les clubs les plus établis et, même si la WSL fonctionne sous sa forme actuelle, Liverpool a une réelle chance de perturber la hiérarchie.

Il s’agit d’une équipe aux moyens et à l’expérience limités, qui, dans sa deuxième saison de retour dans le football de la WSL, devient en réalité plus insaisissable, pas moins. Peut-être qu’avec le recul, les résultats contre Arsenal et Villa ne seront pas du tout considérés comme des bouleversements.

Il a fallu quelques années à l’institution de Liverpool pour reconnaître le mérite et la valeur de l’équipe de Beard, mais avec l’équipe féminine qui s’entraîne désormais dans les installations d’élite du Melwood Training Center – leur donnant une base solide – une unité claire et un manager qui lie Dans l’ensemble, les Reds pourraient se considérer comme plus que le package surprise de cette saison.

