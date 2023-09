Liverpool vs West Ham LIVE : Van Dijk revient alors que les Reds cherchent à conserver un départ invaincu – heure du coup d’envoi, actualités de l’équipe et comment suivre

Liverpool cherchera à poursuivre son invincibilité en Premier League face à West Ham cet après-midi.

Les Reds n’ont pas perdu un match de championnat depuis leur défaite 4-1 face à Manchester City en avril et ressemblent une fois de plus à des prétendants potentiels au titre cette saison.

4 Le but d’Andrew Robertson contre les Wolves a contribué à sceller une victoire 3-1 pour Liverpool Crédit : Getty

L’équipe de Jurgen Klopp possède des options offensives mortelles tandis que son milieu de terrain remanié commence à impressionner.

Mais les Irons ne se laisseront pas facilement bousculer après avoir également réalisé un bon début de campagne.

L’équipe de David Moyes a remporté dix points lors de ses cinq premiers matches de haut niveau malgré avoir déjà affronté City, Chelsea et Brighton.

Et ils se rendront à Anfield pleins de confiance et convaincus de pouvoir remporter trois points.

Liverpool vs West Ham : date et comment suivre

Ce choc de Premier League devrait avoir lieu le dimanche 24 septembre.

Le coup d’envoi à Anfield est fixé à 14 heures.

Ce match ne sera pas télédiffusé sur les écrans britanniques car il n’a pas été sélectionné pour la diffusion.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour 2.

talkSPORT aura des mises à jour de partout tandis que talkSPORT.com sera également disponible pour toutes les réactions d’après-match.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

ous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

4 Les Hammers réalisent un excellent début de saison Crédit : Getty

Liverpool contre West Ham : équipes

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Jones, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

Sous-marins : Kelleher, Endo, Konate, Gakpo, Elliott, Jota, Tsimikas, Gravenberch, Quansah

Jambon de l’Ouest: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Ward-Prowse, Alvarez, Soucek, Bowen, Paqueta, Antonio.

Sous-marins : Fabianski, Fornals, Kudus, Cornet, Ings, Ogbonna, Benrahma, Kehrer, Mavropanos.

4 Van Dijk est de retour pour les Reds Crédit : Getty

Liverpool vs West Ham : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron des Hammers, Moyes, a révélé que l’ex-Iron Jesse Lingard s’entraînait avec le club.

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré : « Jesse s’est entraîné avec nous pendant trois semaines et il s’est grandement amélioré depuis son arrivée.

« Il est en très bonne condition – bien meilleure qu’à son arrivée.

« Je dois dire que lorsque Jesse nous a rejoint il y a deux ans, je pense qu’il a marqué neuf buts en 15 matchs et a probablement fait la différence entre nous et notre première participation en Europe.

«Je veux lui donner toutes les chances de se remettre en forme et de voir comment il va.

« Il n’y a donc pas de véritable mise à jour à ce sujet pour le moment, juste pour dire qu’il est de retour et qu’il se rapproche beaucoup plus du niveau de forme physique que l’on espère qu’il soit. »

4 Lingard était en pleine forme lors de son prêt à West Ham Crédit : Getty

Liverpool vs West Ham : faits du match

Liverpool a remporté ses six derniers matchs à domicile de Premier League contre West Ham. En effet, les Reds n’ont perdu qu’un seul de leurs 50 derniers matches de championnat à Anfield contre les Hammers, une défaite 3-0 en août 2015 sous Brendan Rodgers.

Depuis son doublé contre Liverpool en 2015-2016, West Ham n’a remporté qu’un seul de ses 14 derniers matches de Premier League contre les Reds (2 nuls, 11 défaites), une victoire 3-2 à domicile en novembre 2021.

Liverpool est invaincu depuis 16 matchs de Premier League (11 victoires, 5 nuls) depuis une défaite 4-1 contre Man City en avril. Il s’agit de la plus longue série d’invincibilité actuelle dans la compétition.

Liverpool a gagné plus de points en perdant que n’importe quelle autre équipe de Premier League cette saison (9), remportant les trois matchs dans lesquels ils ont pris du retard (3-1 contre Bournemouth, 2-1 contre Newcastle, 3-1 contre les Wolves). .

West Ham a remporté ses deux derniers matchs à l’extérieur en Premier League, soit une victoire de moins que ce qu’ils avaient réussi à l’extérieur lors de l’ensemble de la saison dernière (3 victoires, 3 nuls, 13 défaites). Ils n’ont plus gagné trois fois de suite depuis octobre 2021.

Liverpool a bénéficié de plus de buts contre son camp que toute autre équipe de Premier League cette saison (2) et depuis le début de la saison dernière (6). Seul Everton en avril 2014 a déjà bénéficié d’un but contre son camp lors de trois matchs consécutifs de Premier League auparavant.

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, n’a jamais gagné lors de 18 matchs précédents à l’extérieur de Premier League contre Liverpool (6 nuls, 12 défaites). La seule occasion où un manager prend en charge davantage de matchs à l’extérieur contre une équipe sans jamais gagner est Moyes lui-même (19 ans à Arsenal).

Aucun joueur n’a fait plus de passes décisives en Premier League cette saison que Mohamed Salah de Liverpool (4). Il a également marqué ou aidé lors de ses 11 dernières apparitions en Premier League, avec seulement trois joueurs l’ayant fait sur 12 consécutives – Stan Collymore (12 entre mars et août 1995), Jamie Vardy (15 entre août et décembre 2015) et Salah lui-même. (15 entre août et décembre 2021).

James Ward-Prowse a marqué ou aidé un but lors de chacune de ses six dernières apparitions en Premier League, dont les quatre jusqu’à présent pour West Ham. Il y a eu huit occasions où un joueur a marqué ou aidé lors de ses cinq premières apparitions pour un club de la compétition, le plus récemment Erling Haaland à Man City la saison dernière.

Jarrod Bowen a marqué lors des trois matchs à l’extérieur de West Ham en Premier League cette saison ; seuls deux joueurs ont marqué quatre fois de suite sur la route pour les Hammers dans la compétition : Frédéric Kanoute (janvier 2001) et Michail Antonio (5 en octobre 2020).