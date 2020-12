Roberto Firmino était le héros de Liverpool contre Tottenham. Clive Brunskill / AP

Roberto Firmino a dirigé un vainqueur à la 90e minute alors que Liverpool battait Tottenham Hotspur 2-1 à Anfield mercredi pour ouvrir une avance de trois points en tête du classement de la Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp a dominé dès le départ et a pris les devants à la 26e minute lorsque le tir de Mohamed Salah a dévié le défenseur des Spurs Toby Alderweireld et a fait une boucle dans le coin le plus éloigné.

– Notes de Liverpool: Firmino 9/10, Salah 8/10 dans la victoire des Spurs

Mais Tottenham a riposté sept minutes plus tard, Giovani Lo Celso trouvant Son Heung-Min avec une superbe passe et le Sud-Coréen a battu Alisson avec une finition intelligente et composée.

Bien que l’équipe locale profite de la grande majorité de la possession, les Spurs ont eu deux bonnes chances d’aller de l’avant avec Steven Bergwijn frappant le poteau et Harry Kane partant d’une excellente position.

Mais les champions ont attrapé les points à la mort avec Firmino sautant à la maison une tête du coin d’Andy Robertson.