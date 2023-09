Liverpool vs Spurs : Où regarder le match aux USA

Un affrontement de prétendants éternels parmi les 6 premiers chaque année, Liverpool vs Spurs est toujours un match clé du calendrier chaque saison. Voici comment vous pouvez regarder ce match crucial :

Où trouver Liverpool contre les Spurs

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder Tottenham vs Man United à la télévision américaine et via le streaming légal :

Liverpool vs Tottenham est un match qui peut apparaître dans diverses compétitions, ce qui change l’endroit où vous pouvez regarder le match.

La seule certitude (quasi-certitude en tout cas – la dernière fois que les deux clubs n’étaient pas ensemble dans l’élite anglaise, c’était en 1978) est que les deux se rencontreront deux fois par an en Premier League. La plupart des jeux EPL sont télévisés entre USA Network, NBC, Telemundo et Universo. Peacock diffuse tous les jeux non présentés à la télévision (ainsi que les diffusions simultanées de jeux NBC).

Fubo possède toutes les chaînes qui diffusent les matchs de Premier League, c’est donc un bon choix pour vous assurer de ne pas manquer un affrontement Liverpool vs Spurs.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Fubo propose un essai gratuit de 7 jours, et coûte 74,99 $/mois par la suite.

Regardez Liverpool contre Tottenham à la télévision américaine

Lorsque la FA Cup et la League Cup arriveront, regardez ESPN. La plupart des jeux de coupe ne sont disponibles que via ESPN+. Mais certains de ces jeux figurent parfois sur ESPN ou ESPN2.

Si les deux équipes se rencontrent en UEFA Champions League ou en Europa League, c’est sur CBS/Paramount+ que vous pourrez voir ces matchs. Univision/TUDN/ViX assure la couverture en espagnol des tournois de clubs de l’UEFA.

Offres de streaming

Fubo (qui diffuse tous les réseaux EPL TV aux États-Unis) coûte 74,99 $/mois et propose un essai gratuit de 7 jours. Il s’agit de ce qui ressemble le plus à un forfait câble traditionnel, avec une grande variété de chaînes.

Peacock organise des matchs de Premier League, mais à moins que Liverpool-Spurs ne démarre en même temps qu’un match encore plus important, attendez-vous à ce que le match se déroule sur la télévision linéaire et non sur le service de streaming.

ESPN+ (le siège des matchs de la FA Cup et de la League Cup) vous coûtera 9,99 $/mois, ou 99,99 $ par an. Vous pouvez également obtenir le forfait Disney – c’est-à-dire ESPN+ avec Disney+ et Hulu, pour 13,99 $/mois.

Histoire de la rivalité Liverpool vs Spurs

Même si Liverpool et Tottenham sont deux des clubs les plus en vue de la Premier League, ils ne sont pas exactement des rivaux traditionnels. Liverpool a ses derbies sérieux avec Manchester United et Everton, tandis que les principaux rivaux des Spurs sont Arsenal, un compatriote du nord de Londres.

Et bien que les deux clubs s’attardent régulièrement dans les premières places du classement EPL chaque saison, aucun des deux n’a grand-chose à montrer en termes de trophées au cours des dernières décennies.

Liverpool dispose d’un portefeuille de trophées bien plus solide que Tottenham, mais depuis le début des années 1990, les Reds ont eu des choix relativement minces – comparés à leurs succès massifs pendant une grande partie du 20e siècle. Les Spurs n’ont quant à eux aucun trophée majeur depuis la FA Cup 1991 – bien qu’ils aient remporté la Coupe de la Ligue en 2008.

En vérité, les récentes rencontres entre les deux ont eu lieu le plus souvent entre des équipes se battant pour les places finales de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Les inclinaisons ont rarement des implications sur le titre pour les deux clubs.

Les clubs ne se sont rencontrés qu’une seule fois lors d’une finale nationale : la Coupe de la Ligue 1982, où Liverpool a remporté son deuxième trophée de la compétition.

Liverpool a également battu les Spurs en Ligue des champions 2019, en route vers leur éventuelle sixième couronne en UCL. C’est, depuis 2023, la seule fois où les deux clubs se rencontrent en Ligue des champions.

Malgré le manque de poids historique du match, ces matchs regorgent généralement de drames et de joueurs vedettes qui en font toujours une affaire divertissante.

Pour plus d’informations sur chaque club, ainsi que les programmes à venir et les programmes télévisés, consultez nos pages des clubs de Liverpool et des Spurs.

Photos : Imago