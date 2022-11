Liverpool vs Southampton: plans de couverture télévisée

Liverpool accueille Southampton à Anfield lors de son dernier match avant la Coupe du monde, et une couverture télévisée est disponible pour ceux des États-Unis.

Jürgen Klopp a vécu une période difficile en tant qu’entraîneur de Liverpool en 2022/23. Les Reds n’ont pas été en mesure de produire leur meilleur football. De plus, les blessures sont arrivées au mauvais moment.

Southampton, cependant, offre un défi intéressant. Les Saints ont été terribles cette saison. Avec une seule victoire en neuf matchs, le club a agi. Ralph Hasenhüttl a été limogé lundi.

Son remplaçant est Nathan Jones.

Liverpool n’a que 19 points en 13 matchs de Premier League. Ils sont loin du rythme dans la course au titre et occupent la huitième place.

A l’inverse, les Saints ont sept points de retard à la 18e place. Ils sont dans une bataille de relégation et ont besoin de points rapidement.

Plans de couverture télévisée de Liverpool contre Southampton

Heure du coup d’envoi : 10 h HE / 7 h PT – samedi 12 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : David Stowell et Michael Bridges

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Comparaison de la forme récente de Liverpool et de Southampton

Liverpool a pu bien jouer par à-coups cette saison. La cohérence a fait défaut.

Des moments de grande qualité sont arrivés dans les victoires sur Manchester City et Tottenham Hotspur. Cependant, les défaites contre Nottingham Forest et Leeds United ont été symptomatiques de leurs luttes.

Si nous regardons les cinq derniers matches de Premier League des Reds, il y a une tendance à l’incohérence. Alors que le club du Merseyside a remporté trois de ses cinq derniers matchs, il y a également eu deux défaites.

Le fait que ces deux défaites soient survenues contre des candidats à la relégation à Forest et à Leeds devrait donner de l’espoir à Southampton.

En revanche, la forme récente de Southampton a été remplie de résultats surprenants. En vérité, ils n’ont perdu que deux de leurs cinq derniers, avec des défaites contre Newcastle United et Crystal Palace.

Les matchs nuls contre West Ham United et Arsenal étaient totalement inattendus, alors qu’ils ont remporté une victoire 1-0 sur Bournemouth.

Compositions prévues

La liste des blessés de Liverpool est substantielle dans le talent qu’elle détient. Luis Diaz, Diogo Jota et Naby Keita sont tous absents avec des maux de longue durée.

Diaz a recommencé à courir cette semaine, mais il est loin d’être prêt pour un retour à l’action.

Arthur Melo est également absent après avoir subi une intervention chirurgicale, mais il est pratiquement inexistant depuis son arrivée à Liverpool en prêt.

Les blessures n’ont pas été un facteur important dans la saison de Southampton à ce jour. Tino Livramento a raté toute la campagne jusqu’à présent avec une rupture du LCA. Cela a gravement affaibli la défense de l’équipe. En dehors de cela, les Saints se rendent à Anfield avec une équipe complète.

Le onze de départ prévu de Liverpool (4-3-3) : Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Thiago, Henderson, Fabinho, Salah, Elliott, Darwin Nunez

Onze de départ prévu pour Southampton (4-2-3-1) : Bazunu, Walker-Peters, Kotchap, Salisu, Perraud, Ward-Prowse, Maitland-Niles, Armstrong, Adams, Elyounoussi, Walcott

PHOTO : IMAGO / Colorsport