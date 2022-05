Liverpool vs Real Madrid retardé après des problèmes à l’extérieur du Stade de France avant la finale de la Ligue des champions; L’UEFA accuse les fans de “faux billets” | Nouvelles du football

L’UEFA a reproché à “des milliers de supporters avec de faux billets” d’avoir causé des retards devant le Stade de France avant la finale de la Ligue des champions, l’événement phare ayant été entaché de scènes troublantes avant le match.

Sky Sports Nouvelles ‘ Le journaliste en chef Kaveh Solhekol faisait partie de ceux qui ont été la cible de gaz lacrymogènes alors que le chaos se poursuivait avant la finale, qui a finalement débuté avec près de 40 minutes de retard.

Citant des “problèmes inacceptables” pour les supporters, Liverpool avait appelé à une enquête officielle pour enquêter sur ce qui s’était passé à l’extérieur du stade avant que l’UEFA ne publie sa déclaration.

“Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d’entrée dans le stade et de la rupture du périmètre de sécurité auxquels les supporters de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France”, a déclaré le club. “C’est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à vivre les scènes dont nous avons été témoins ce soir.

“Nous avons officiellement demandé une enquête formelle sur les causes de ces problèmes inacceptables.”

Le communiqué publié par l’UEFA peu avant la fin du match – au cours duquel le Real Madrid a battu Liverpool 1-0 – disait : “Pendant le match, les tourniquets du côté de Liverpool ont été bloqués par des milliers de fans qui avaient acheté de faux tickets qui ne fonctionnaient pas dans les tourniquets.

“Cela a créé une accumulation de fans essayant d’entrer. En conséquence, le coup d’envoi a été retardé de 35 minutes pour permettre à autant de fans que possible avec de véritables billets d’y accéder.

“Alors que le nombre de personnes à l’extérieur du stade continuait de s’accumuler après le coup d’envoi, la police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes et les a forcés à s’éloigner du stade.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La police française a utilisé des gaz lacrymogènes sur des supporters lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Avertissement : Contient des scènes pénibles.



“L’UEFA est sensible aux personnes touchées par ces événements et réexaminera ces questions de toute urgence avec la police et les autorités françaises, ainsi qu’avec la Fédération française de football.”

Les autorités du stade ont initialement imputé un coup d’envoi retardé à “l’arrivée tardive” des fans pour l’événement phare.

Cette version des événements a été farouchement contestée par les personnes présentes à Paris, y compris les journalistes de Sky Sports et les reporters à l’intérieur du stade.

“Il me semble que toute l’opération policière avant ce match a été inefficace”, a conclu Solhekol. “Ça n’a pas été fait correctement.”

Les autorités du stade blâment les “arrivées tardives” malgré des heures d’attente

Une annonce diffusée sur les grands écrans à l’intérieur du Stade de France a d’abord blâmé les supporters pour le retard du coup d’envoi, avec le message suivant : “En raison de l’arrivée tardive des supporters au stade, le match a été retardé.”

Mais Sky Sports Nouvelles ‘ La journaliste principale Melissa Reddy a répliqué: “Les supporters font la queue depuis plus de deux heures à l’extérieur. Il existe d’innombrables témoignages sur la façon dont cette soirée s’est déroulée au milieu d’une organisation horrible.”

Reddy avait déjà tweeté près de 40 minutes avant l’heure prévue du coup d’envoi de 20 heures: “Des rapports de ceux qui sont coincés à l’extérieur du stade – et des images qui les traversent également – d’une organisation et d’une communication médiocres, des routes dangereusement étroites avec des fourgons de police bloquant encore inutilement l’espace. Tout cela crée une situation inconfortable et indésirable.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les supporters de Liverpool lors de la finale de la Ligue des champions à Paris ont qualifié de “terrifiants” les gaz lacrymogènes de la police française à l’extérieur du Stade de France.



Sports du ciel La présentatrice Kelly Cates, qui assistait à la finale en tant que supporter, avait également tweeté : “Absolument chaotique au Stade de France. Pas moyen d’entrer, pas moyen de savoir où aller. Restez en sécurité si vous vous dirigez vers… le potentiel d’être très dangereux.”

L’ancien capitaine anglais Gary Lineker a déclaré: “Je ne suis pas sûr qu’il soit possible d’avoir un événement moins bien organisé si vous essayez. Absolument chaotique et dangereux.”

Que s’est-il passé hors du sol ?

Image:

Les fans se couvrent le visage alors qu’ils tentent d’entrer dans le Stade de France. Il y a eu des rapports de police utilisant du gaz poivré





Avant le coup d’envoi, des supporters ont été filmés escaladant le périmètre extérieur du Stade de France pour y accéder.

La Presse associée ont signalé “des cas sporadiques de supporters, apparemment sans billets, qui ont franchi la sécurité et tenté d’entrer dans le stade”.

L’agence a rapporté avoir vu deux fans – l’un portant une tenue de Liverpool – se débattre au sol par des stewards et se faire sortir des portes. Un autre fan a échappé aux stewards et a été vu sprinter dans le hall et au niveau inférieur du stade.

Solhekol : Nous avons été gazés sans raison

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique comment le retard de la finale de la Ligue des champions s’est produit, avec des milliers de supporters de Liverpool retenus devant le Stade de France



Kaveh Solhekol de Sky Sports News au Stade de France

“Au cours des dernières minutes, moi et trois membres de mon équipage avons été gazés sans raison par la police française. C’était une expérience assez désagréable, mais nous avons réglé le problème en prenant quelques bouteilles d’eau et en nous la versant dans les yeux. . Nous allons tous bien.

“La situation ici est un peu étrange. Je pense que ce qui s’est passé, c’est que beaucoup de gens se sont présentés au stade sans billets. Ils semblent être des jeunes, des Français qui se pressent et essaient de briser les cordons de sécurité. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien gardien de but de Liverpool, Brad Friedel, a déclaré que des questions devaient être posées sur les mesures de sécurité et de sûreté de l’UEFA et du Stade de France après les scènes laides entourant la finale de la Ligue des champions.



“D’après ce que j’ai vu, même au fan park de Liverpool, l’attitude de la police française a été très sévère avec une tolérance absolument zéro. Ils se fichent de l’ampleur du béguin qui se développe et ils insistent pour fouiller absolument tout le monde. avant de les laisser passer.

“Nous avons eu une situation au fan park cet après-midi où certains fans de Liverpool faisaient la queue pendant trois heures pour participer à un événement gratuit. Il y avait trois, quatre, cinq points de contrôle où ils étaient retenus et fouillés.

“Nous avons eu la même situation au stade ce soir. Il y a tellement de policiers, de policiers anti-émeute et d’agents de sécurité ici et leur état d’esprit a été d’empêcher quiconque sans billet de s’approcher du stade.

“La situation est compliquée parce que nous ne parlons pas seulement de billets papier, nous parlons à l’ère moderne, les gens ont des laissez-passer sur leur téléphone. Ils n’ont pas été en mesure d’afficher les bons laissez-passer ou de trouver leurs mots de passe. Nous avons vu des gens pleurer parce qu’on leur avait volé leur billet, des gens se sont fait voler leur billet électronique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol dit que les fans ont été frustrés par les retards à franchir les points de contrôle sur le chemin de la finale de la Ligue des champions au Stade de France



“En ce qui concerne la police et la sécurité ici [at the Stade de France] sont concernés, ils s’en fichent. Ils ne veulent personne près du stade s’ils n’ont pas de billets. Je me promène maintenant dans les rues et c’est plein de jeunes français qui essaient de trouver un moyen de passer à l’intérieur du cordon de sécurité.

“Je ne peux que dire d’après ce que j’ai vu moi-même en tant que témoin oculaire, mais je n’ai vu aucun supporter de Liverpool causer le moindre problème. Je ne les ai pas vus arriver en retard, j’ai été assez choqué de voir à quel point les premiers supporters s’était présenté au stade.

“Nous sommes arrivés environ quatre heures avant le coup d’envoi, nous nous attendions à ce que ce soit assez calme. Mais j’avais l’impression que c’était une heure avant le coup d’envoi parce que tant de gens étaient arrivés tôt et à temps. Je serais très prudent quand je lire les déclarations de l’UEFA accusant le coup d’envoi d’être retardé et les problèmes à l’extérieur du stade sur l’arrivée tardive des supporters.Ce n’est pas le cas d’après ce que j’ai vu.

“J’ai vu pas mal de fans essayer de tromper les gardes de sécurité et les policiers et tous ces supporters que j’ai vus essayer de le faire sont espagnols. C’était l’un de ces incidents dans lesquels nous avons été pris lorsque nous étions -gazé, un groupe de CRS tentait d’éjecter des supporters du Real Madrid qui tentaient de franchir le cordon sans billets.

“Il y a eu une petite confrontation entre les supporters espagnols et la police anti-émeute, et c’est à ce moment-là qu’ils ont sorti les gaz lacrymogènes et que nous nous sommes trouvés au mauvais endroit au mauvais moment.

“Mais je dois souligner à nouveau – de mes propres yeux, je n’ai vu aucun supporter de Liverpool causer des problèmes ou des ennuis.”