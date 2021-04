Le Real Madrid a éliminé Liverpool pour atteindre les demi-finales de la Ligue des champions après un match nul 0-0 à Anfield mercredi, ce qui leur a donné une victoire totale de 3-1.

Avant le match, Liverpool a présenté des excuses après que le bus de Madrid a subi une vitre cassée lorsqu’un objet lui a été lancé en route vers Anfield.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Liverpool espérait reproduire son retour d’il y a deux saisons lorsqu’il a annulé une défaite 3-0 au match aller contre Barcelone pour atteindre la finale de la Ligue des champions, bien qu’à cette occasion, ils n’aient pas eu la foule d’Anfield pour les inciter.

Déterminé à obtenir ce but précoce, Liverpool est sorti rapidement des blocs et Mohamed Salah, Sadio Mane et Georginio Wijnaldum ont été coupables d’avoir raté de bonnes occasions en première mi-temps, tandis que le gardien madrilène Thibaut Courtois a réalisé des arrêts impressionnants.

Le Real Madrid a annulé Liverpool lors de son match nul vierge à Anfield. Michael Regan / Getty Images

Une blessure de fin de saison à Lucas Vazquez avait signifié que Zidane avait décidé de commencer le milieu de terrain Federico Valverde à l’arrière droit, que Liverpool avait cherché à cibler.

Madrid a patiemment attendu leurs opportunités et Karim Benzema a frappé le poteau avec un tir dévié au milieu de la première mi-temps.

Roberto Firmino aurait pu faire mieux avec une tête à bout portant du centre de Trent Alexander-Arnold au début de la seconde période alors que Liverpool continuait de manquer des occasions d’ouvrir le score.

Jurgen Klopp a déploré la performance de Liverpool au match aller, une défaite 3-1 à Madrid, où il a déclaré qu’il pensait que l’égalité était décidée.

« Vous avez toujours besoin des moments clés », a déclaré l’Allemand après le match. « Nous n’avons pas perdu le match nul ce soir, nous avons perdu à Madrid.

« C’était inconfortable pour Madrid. Nous étions bons, agressifs, avions des chances. Si et quand ce n’est pas intéressant. Nous n’avons pas marqué et puis l’expérience du Real Madrid a joué le match nul. C’est nous-mêmes cette année avec la finition.

«Nous savons à quelle fréquence Mo Salah termine ces choses les yeux fermés. Pas ici. Ce soir, c’était absolument OK, mais nous sommes sortis.

« Nous aimons cette compétition et pour d’autres raisons, il est très important que nous y retournions. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la Premier League et nous le ferons. Nous devons travailler nos chaussettes contre Leeds. »

Zidane était heureux qu’une fois de plus son équipe ait pu exécuter parfaitement le plan de match.

« Nous avons souffert et nous savions que nous aurions à souffrir ce soir mais nous voulions passer au travers, nous avons bien géré le match, nous avons eu des moments compliqués mais nous pouvons être vraiment fiers de ce que nous avons fait ce soir encore », a-t-il déclaré. «Nous avons surtout souffert au départ.

« Ils ont bien joué pendant les 15 premières minutes. Mais c’est normal, c’est un quart de finale de Ligue des champions, avec le score en notre faveur, on savait qu’on allait souffrir, mais on passe et on est content. »

« Nous sommes tous ensemble, avec tout ce qui se passe, les absents et les blessures que nous avons eues, l’équipe est toujours là et elle en veut plus et c’est bien. Nous n’avons rien gagné mais nous sommes en vie dans deux compétitions et c’est ce que nous essaierons de continuer à faire. «

Les visiteurs, qui ont remporté la compétition un record à 13 reprises, ont limité Liverpool à peu d’occasions en seconde période alors que le joueur voyait habilement le reste du match. Ils affronteront Chelsea en demi-finale.