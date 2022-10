Liverpool vs Rangers – Rapport de match de football – 4 octobre 2022

Liverpool a rebondi après le match nul décevant de samedi contre Brighton et Hove Albion pour vaincre les Rangers avec une victoire de routine 2-0 dans le groupe A de la Ligue des champions à Anfield mardi.

Les buts de part et d’autre de la mi-temps de Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah ont placé Liverpool deuxième du groupe, sous Naples qui a battu l’équipe de Jurgen Klopp 4-1 plus tôt dans la compétition.

Une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi en hommage aux personnes qui ont perdu la vie lors du tragique écrasement de la foule qui s’est produit lors d’un match de football en Indonésie samedi.

Il n’a pas fallu longtemps à l’équipe locale pour prendre les devants, Alexander-Arnold a répondu à ses récentes critiques en inscrivant catégoriquement le premier but de Liverpool sept minutes plus tard.

Mohamed Salah a marqué son 16e but en Ligue des champions à Anfield alors que Liverpool battait les Rangers mardi. Getty Images

Alexander-Arnold a fait l’objet de critiques après avoir été un élément régulier de la défense de Liverpool lors de son lent début de saison, mais il a frappé un coup franc parfaitement placé de 25 mètres dans le coin supérieur gauche pour donner l’avantage à l’équipe de Klopp. contre les Rangers..

Liverpool a fait connaître sa qualité en forçant plusieurs occasions en première mi-temps, Darwin Nunez se rapprochant particulièrement.

Et sept minutes après le début de la seconde mi-temps, les hôtes ont doublé leur avance lorsque Mohamed Salah a marqué son quatrième but de la saison.

Leon King, 18 ans, a piraté Luis Diaz dans la surface pour accorder un penalty à l’équipe de Klopp et Salah s’est converti facilement pour fournir le coussin de deux buts.

Deux occasions en succession rapide se sont appuyées sur l’héroïsme du dernier fossé des hôtes, Kostas Tsimikas a dégagé la ligne avant que le corner résultant ne force un bon arrêt d’Alisson.

Mais la victoire de Liverpool n’a pas été troublée par les Rangers, qui ont perdu leurs trois premiers matches de Ligue des champions.