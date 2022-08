Liverpool vs Newcastle United – Rapport de match de football – 31 août 2022

Liverpool a décroché un spectaculaire vainqueur du temps d’arrêt grâce à Fabio Carvalho pour battre Newcastle United 2-1 à Anfield lundi soir.

Les hôtes, fraîchement sortis d’une raclée 9-0 de Bournemouth qui a conduit au limogeage de l’entraîneur des Cherries Scott Parker, sont entrés à la mi-temps derrière 1-0 après que la nouvelle arrivée des Magpies, Alexander Isak, a fracassé un tir à bout portant dans le toit de Le filet d’Alisson juste avant la pause.

Liverpool a égalisé le score sur le compteur juste à l’heure de jeu lorsque Roberto Firmino a battu Nick Pope d’un premier tir après avoir été repéré par Mohamed Salah au centre de la surface de réparation.

Les débuts d’Isak ont ​​pris fin trois minutes après l’égalisation lorsqu’il a été remplacé par Chris Wood, et les visiteurs ont eu du mal à lui remettre le ballon alors que Liverpool avançait sans relâche, parsemant son but de tirs.

Newcastle a défendu stoïquement, mais Carvalho a profité de son échec pour dégager un corner, frappant son tir dans le toit du filet pour arracher une victoire qui élève Liverpool à la cinquième place du tableau avec huit points, avec Newcastle 11e avec six points.

