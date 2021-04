Liverpool a payé pour gaspiller ses chances samedi à Anfield contre Newcastle United en concédant un but à la cinquième minute du temps d’arrêt pour un match nul 1-1.

Mohamed Salah a fait battre le cœur de Liverpool en ouvrant le score après seulement trois minutes avec une touche de classe pure.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Notes de Liverpool: Salah 8/10, Alisson 8/10

L’international égyptien a sauté sur une balle lâche et a frappé un tir difficile dans le coin supérieur droit.

Cependant, il y a eu un drame tardif lorsque Joe Willock a marqué à la 95e minute après que Callum Wilson eut un but refusé pour un handball controversé.

C’était un match de bout en bout où les deux parties manquaient des occasions clés de se distancer de l’autre.

Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota et Sadio Mane ont tous eu de bonnes chances d’augmenter l’avance de Liverpool qu’ils n’ont pas réussi à prendre.

On aurait dit que l’équipe de Steve Bruce avait marqué un point à la 93e minute lorsque Wilson a empaqueté le ballon dans le filet, mais les rediffusions ont montré qu’il avait rebondi sur son bras.

Ce ne fut pas la dernière action du match, cependant, car Liverpool n’a pas réussi à dégager un long ballon et Willock l’a tiré devant Alisson pour sauver le point.

Le résultat pourrait être crucial dans le combat de Liverpool pour sécuriser le football en Ligue des champions. Ils sont à la sixième place, à un point derrière Chelsea et West Ham United qui sont respectivement quatrième et cinquième et s’affrontent plus tard samedi.

Pour Newcastle, le nul les place à neuf points d’avance sur la zone de relégation et en 15e position.

Klopp a déclaré après le match que Liverpool ne méritait pas une place en Ligue des champions car ils ne s’étaient pas battus assez dur ce jour-là.

« D’une manière spécifique, nous ne nous battons pas assez », a-t-il déclaré.

« Je ne nous ai pas vu que nous méritions aujourd’hui de jouer en Ligue des champions l’année prochaine. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire. Dans quelques jours, nous jouerons Manchester United, ce qui sera également difficile. Mais nous apprenons. . ou nous ne jouons pas la Ligue des champions. C’est tout. «