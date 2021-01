Les gardiens Alisson et David De Gea étaient les héros alors que Manchester United et Liverpool ont disputé dimanche un match nul 0-0 à Anfield.

Le jeu a été présenté comme potentiellement très important pour décider du titre de Premier League cette année alors que les équipes classées première et troisième se sont affrontées. Cependant, c’était un score auquel il fallait peut-être s’attendre puisque trois des cinq dernières rencontres des équipes à Anfield se sont terminées par des matchs nuls sans but.

Bien que Liverpool profite de la majorité de la possession et des tirs au but, United a été contrôlé en défense et menacé de contre-attaques.

Le résultat convient à Manchester City qui jouera à Crystal Palace plus tard dimanche. Alors que City occupe la cinquième place, ils ont deux matchs en main sur les quatre premiers et deux victoires les mèneraient au sommet du tableau.

Bien qu’aucune des deux parties n’ait réussi à sortir de l’impasse en première mi-temps, il y avait de nombreuses chances et l’une ou l’autre équipe aurait facilement pu accrocher le premier but du match.



Liverpool a plu 10 tirs sur le but de United et a semblé la meilleure équipe pour les 30 premières minutes, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est revenue dans les 15 dernières minutes avant la mi-temps.

La seconde période s’est poursuivie à un rythme similaire. Roberto Firmino a failli marquer pour Liverpool juste avant l’heure de jeu quand Andy Robertson a lancé un ballon sur le but de United qu’il était à quelques centimètres de la maison.

La meilleure chance du match pour United est survenue à la 74e minute lorsque Marcus Rashford a passé le ballon à Luke Shaw sur le bord de la surface qui a envoyé un ballon bas se précipitant sur le but d’Alisson. Bruno Fernandes a eu une touche mais s’est dirigé directement vers le gardien de Liverpool.

À l’autre bout du terrain, De Gea a également été contraint de faire un arrêt alors que Thiago visait un ballon dans le coin supérieur gauche de son but.

Le résultat prolonge la séquence sans victoire de Liverpool à domicile à quatre matchs, le plus long que l’équipe en ait perdu depuis février 2017, et marque également son troisième match consécutif en Premier League sans marquer.

United, en revanche, prolonge sa séquence sans défaite à 12 matchs de Premier League, ce qui les maintient en tête du classement.

« Ils ont commencé mieux que nous, mais en deuxième mi-temps, nous sommes arrivés à beaucoup plus. Nous avons créé les meilleures chances et un autre jour, nous avons gagné », a déclaré le capitaine de United Harry Maguire après le match.

« C’était prudent. Deux bonnes équipes se sont égalées. Nous avons créé des ouvertures et avons eu deux bonnes chances, deux excellents arrêts.

« Nous voulions gagner. Vous pouviez voir notre intention en seconde période, nous voulions trois points. Nous nous sentirons un peu déçus. C’est un endroit difficile à venir. »