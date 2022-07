Liverpool vs Manchester City – Rapport de match de football – 30 juillet 2022

Darwin Nunez a marqué le troisième but de Liverpool en battant Manchester City 3-1. Photo de Mike Hewitt/Getty Images

La signature estivale Darwin Nunez a marqué alors que Liverpool battait les champions de Premier League Manchester City 3-1 pour réclamer le FA Community Shield au King Power Stadium samedi.

Malgré l’absence de Nunez en première mi-temps, c’est Liverpool qui a rapidement frappé avec Trent Alexander Arnold ouvrant le score à la 21e minute. Sa première frappe a pris une légère déviation de la tête de Nathan Ake et s’est nichée sur le poteau.

Erling Haaland de City a entamé son deuxième match depuis sa signature avec l’équipe de Pep Guardiola et a repoussé deux occasions d’égaliser peu avant la mi-temps.

Jurgen Klopp a présenté le nouvel homme Nunez du banc une heure plus tard et Liverpool a continué à avoir l’air dangereux à l’avenir, City cherchant désespérément un égaliseur.

Et tandis que tous les regards étaient tournés vers Haaland, c’est une autre recrue estivale – Julian Alvarez – qui a égalisé le match à la 70e minute.

L’attaquant argentin a réussi un tir devant Adrian après une ruée vers le but qui a vu Phil Foden récupérer le ballon du gardien espagnol. Le but d’Alvarez a été initialement exclu car sa course initiale derrière a été jugée hors-jeu, mais un long contrôle VAR s’est terminé avec Craig Pawson annulant la décision.

Mais cela n’a pas permis à City de rester au même niveau pendant longtemps. Nunez a attiré un handball de Ruben Dias dans la surface de réparation qui a finalement été accordé par VAR comme pénalité. Mohamed Salah a expédié le coup de pied avec facilité.

La victoire était assurée pour l’équipe de Klopp dans le temps additionnel – et Nunez a marqué son but. Il a hoché la tête devant Ederson pour donner à Liverpool un coussin de deux buts et assurer un début parfait pour son mandat à Anfield.