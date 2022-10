Liverpool vs Manchester City: plans de couverture télévisée

Le match de Liverpool contre Manchester City a des plans de couverture sur USA Network. Ces deux clubs ont plus de succès au cours des deux dernières années que tout autre en Premier League. Bien sûr, City a remporté quatre des cinq dernières saisons de Premier League. La seule exception appartient à Liverpool.

Les deux clubs ont développé une sorte de rivalité, se frayant toujours un chemin dans différentes compétitions. Avec Liverpool en difficulté cette campagne, c’est un point majeur de sa saison.

Plans de couverture Liverpool vs Manchester City

Heure du coup d’envoi : 11 h 30 HE / 8 h 30 PT – dimanche 16 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : À déterminer

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Ce match est une finale appropriée pour le week-end de Premier League. Bien qu’il n’y ait pas de couverture spéciale pour le jeu en soi, c’est le seul jeu dans ce créneau horaire. Par conséquent, tous les plans de couverture se concentrent davantage sur le match de Liverpool contre Manchester City.

Premier League Live est sur USA Network avant le match. Ceci conclut les quatre coups d’envoi de 9 h le dimanche. Pourtant, il y aura également une analyse d’avant-match pour ce match. Après le match, USA Network propose également Goal Zone, un récapitulatif total de l’action de la journée en Premier League. Attendez-vous à une concentration particulière sur l’action de dimanche.

Ces deux plans de couverture sont disponibles sur USA Network de chaque côté du concours Liverpool vs City.

Ville et Liverpool

Récemment, avec la saison dernière en particulier, Manchester City et Liverpool ont développé une sorte de rivalité. Les deux se sont affrontés en tête de la ligue, se sont rencontrés en Ligue des champions, ont joué pour un Community Shield, ont remporté des FA Cups et des League Cups. Au cours des cinq dernières années, Liverpool et City sont de loin la classe de l’Angleterre.

Leurs deux signatures clés pendant l’intersaison ont fait la comparaison. Cependant, Erling Haaland fait de la viande hachée de Premier League, tandis que Darwin Núñez continue de trouver sa place. Les blessures de Liverpool ne vont pas faciliter le ralentissement du Norvégien.

PHOTO : IMAGO / Paul Marriott