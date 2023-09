Liverpool vs Man City : où regarder le match aux États-Unis

Les deux clubs s’affrontent depuis des décennies, mais Liverpool vs Man City n’est apparu que récemment comme un rendez-vous majeur du football anglais. Voici comment regarder.

Où trouver Liverpool contre Man City

Selon la compétition, Liverpool contre Manchester City se déroulera à différents endroits.

Pour les affrontements semestriels de Premier League, ces matchs se déroulent sur les plateformes NBC. Il s’agit du service de streaming Peacock, d’USA Network et de la principale chaîne NBC. En langue espagnole, les jeux sont diffusés sur Telemundo et Universo. Liverpool-City, en tant que match phare, serait presque certainement mis en avant à la télévision et pas toujours exclusif au streaming sur Peacock.

Fubo possède toutes les chaînes qui diffusent la Premier League, c’est donc un bon pari pour voir les matchs Liverpool-City EPL.

Regardez Liverpool contre Manchester City à la télévision américaine

Bien que NBC détienne les droits de la Premier League, il existe d’autres compétitions qui pourraient voir les deux équipes se rencontrer.

Si Liverpool et City s’affrontent en FA Cup ou en League Cup, ces matchs seront diffusés sur ESPN+. La plupart des matchs de la FA Cup anglaise sont diffusés exclusivement sur ESPN+. Cependant, les matchs des tours ultérieurs tels que la finale peuvent également être diffusés sur les principaux réseaux câblés ESPN/ESPN2.

Si un match d’UEFA Champions League ou d’Europa League est prévu, tournez-vous vers CBS/Paramount+. Chaque jeu est en direct sur Paramount+, avec une sélection de jeux diffusés simultanément sur les chaînes affiliées de CBS. Univision/TUDN propose des matchs de l’UEFA en espagnol.

Offres de streaming

Fubo (avec accès aux matchs de Premier League) coûte 74,99 $/mois et propose un essai gratuit de 7 jours.

Peacock détient les droits de la Premier League, mais la plupart des grands matchs comme Man City contre Liverpool sont très susceptibles d’être diffusés à la télévision traditionnelle. Habituellement, ces jeux ne sont pas disponibles sur Peacock. L’exception à cette règle concerne les matchs de samedi à 12 h 30 HE sur NBC – ceux-ci sont souvent diffusés simultanément sur Peacock ainsi qu’à la télévision.

ESPN+, pour les matchs de la FA Cup et de la League Cup, coûte 9,99 $/mois, ou 99,99 $ par an. Le Disney Bundle est également disponible, qui associe ESPN+ à Disney+ et Hulu, ajoutant une tonne de contenu supplémentaire pour 13,99 $/mois.

Histoire de la rivalité Liverpool vs Man City

La rivalité entre Liverpool et Manchester va au-delà du football. Cela remonte à l’époque de la révolution industrielle, lorsque la fabrication et le transport maritime étaient des industries massives dans les deux villes.

Cependant, cela ne s’est pas nécessairement traduit par Liverpool contre Manchester. Ville Jeux. Les rivaux mancuniens les plus traditionnels des Reds ont toujours été Manchester. Uni. Et Liverpool a eu bien plus de succès en termes de trophées, tant au niveau national qu’international, que City.

Mais le rachat de City par Abu Dhabi United Group en 2008 a bouleversé le statu quo dans le jeu anglais. Depuis lors, City a été plus dominant sur le terrain que Liverpool, renforçant l’importance des affrontements entre les deux.

En 2014, City a devancé Liverpool pour le titre EPL par seulement deux points lors de la dernière journée de la saison. Ils se rencontreraient en finale de la Coupe de la Ligue en 2016 (City a gagné aux tirs au but), et en Ligue des champions 2018, Liverpool a battu City 5-1 au total en quarts de finale. Deux fois de plus, City a remporté le titre EPL, Liverpool terminant deuxième, lors de la dernière journée de la saison – en 2019 et 2022.

Grâce au business moderne du football mondial, la rivalité Liverpool-City s’étend, entre autres, à la Major League Baseball. City Football Group est copropriétaire du New York City FC de la MLS avec les Yankees de New York (qui accueillent également le club au Yankee Stadium). Pendant ce temps, Fenway Sports Group possède à la fois le Liverpool FC et le plus grand rival des Yankee, les Red Sox de Boston.

