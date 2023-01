Liverpool vs Leicester City – Rapport de match de football – 30 décembre 2022

Liverpool est revenu d’un déficit précoce pour battre Leicester City 2-1 à Anfield vendredi grâce à une paire de buts rapides du défenseur des Foxes Wout Faes.

Faes n’est devenu que le quatrième joueur de l’histoire de la Premier League à marquer deux buts contre son camp dans le même match avec deux erreurs défensives en l’espace de sept minutes à la fin de la première mi-temps pour renverser la frappe précoce de Kiernan Dewsbury-Hall.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Liverpool reste en sixième position du classement de la Premier League mais à près de deux points de Tottenham, quatrième. Leicester, quant à lui, est en 13e position après avoir subi sa 10e défaite lors de ses 17 premiers matches.

“Nous sommes ici pour obtenir des résultats et c’est ce que nous avons fait ce soir”, a déclaré le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, dont l’équipe a maintenant remporté quatre matches de championnat consécutifs.

“Mais nous perdons des balles au mauvais moment et nous étions parfois trop ouverts. Nous devons prendre l’élan du résultat mais nous devons mieux jouer lors de notre prochain match contre Brentford.”

Après une humble défaite 3-0 à domicile contre Newcastle United le lendemain de Noël, Leicester a pris un départ de rêve en prenant les devants à la quatrième minute seulement. Dewsbury-Hall a profité d’un tacle raté de Jordan Henderson et d’un trou béant au milieu de la défense de Liverpool pour traverser la surface et battre Alisson avec une finition calme.

Wout Faes regarde avec désespoir après avoir marqué son deuxième but contre Liverpool. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Liverpool, sans Fabinho, auparavant toujours présent, a d’abord eu du mal à apporter une réponse significative à la première concession. Il a fallu attendre la 23e minute pour le premier effort significatif des hôtes au but lorsque Mohamed Salah a tiré à côté après un retrait de Darwin Nunez.

Mais deux cadeaux extraordinaires ont permis à Liverpool d’entrer en tête à la mi-temps.

Le premier est survenu à la 38e minute lorsqu’un centre apparemment inoffensif de Trent Alexander-Arnold est apparu destiné au gardien Danny Ward uniquement pour que Faes se glisse au premier poteau et envoie le ballon tourner au-dessus de la tête de son gardien et dans le coin le plus éloigné. du filet.

Étonnamment, Faes a rapidement doublé son décompte. Après avoir fait irruption dans la surface de Leicester, le dink de Nunez sur Ward est revenu du poteau et Faes n’a pas réussi à ajuster son corps assez rapidement, faisant briller le ballon dans son propre filet et souhaitant sûrement que le sol l’avale.

“Il est revenu un peu rouillé, ne disputant pas la Coupe du monde avec la Belgique, et il va lui falloir du temps pour retrouver de la vitesse. Mais il a aussi été fantastique pour nous cette saison. C’était malheureux pour lui ce soir”, a déclaré Le patron de Leicester, Brendan Rodgers de Faes.

Liverpool aurait pu rendre le résultat plus confortable, mais Nunez a raté une chance glorieuse de figurer sur la feuille de match lorsqu’il a été mis au but et sur le pied latéral au-dessus de la barre transversale.

Liverpool, qui compte 28 points en 16 matchs, est absent à Brentford lundi tandis que Leicester, avec 17 points en 17 matchs, accueillera ensuite Fulham mardi.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.