Liverpool vs Leeds: plans de couverture télévisée

En ce qui concerne les plans de couverture Liverpool-Leeds pour le match de samedi, tous les détails sont énumérés ci-dessous.

Avec la victoire de Liverpool en milieu de semaine contre l’Ajax, leur attention se tourne vers un match énorme pour les Reds et le manager de Leeds Jesse Marsch.

Plans de couverture Liverpool vs Leeds

Heure du coup d’envoi : 14 h 45 HE / 11 h 45 PT – samedi 29 octobre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Conor McNamara et Jim Beglin

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Liverpool et Leeds terminent le samedi de l’action de Premier League commencée sur USA Network. La couverture est également disponible en espagnol via Universo.

Dans le cas de Jesse Marsch, les supporters de Leeds United seront désespérés de voir des améliorations apportées sur le terrain après une défaite décevante le week-end dernier contre Fulham. Marsch se sentira peut-être mieux en sachant que le week-end dernier, Nottingham Forest a battu le Liverpool FC. Si les hommes de Steve Cooper peuvent vaincre Liverpool, il y a de l’espoir pour l’équipe de Jesse Marsch.

Le match est prévu à Anfield, donc Leeds United n’aura pas l’avantage de jouer devant une foule bruyante à Elland Road dans le Yorkshire, en Angleterre.

Liverpool-Leeds

Fait rare pour la Premier League, le match de samedi commence à 14 h 45 HE. Pourquoi commencer un match si tard au Royaume-Uni, où le coup d’envoi est à 19 h 45 HE un samedi soir ?

La raison du coup d’envoi tardif est que Liverpool a disputé l’UEFA Champions League en milieu de semaine. Ils ont donc besoin de temps pour se préparer pour le match de samedi. Mais Liverpool joue également à nouveau en milieu de semaine, contre Naples mardi. Samedi soir est donc le meilleur moment pour donner à l’équipe de Jurgen Klopp une chance de se préparer pour mardi.

Malheureusement pour les fans de Leeds United voyageant en train, le dernier train quittant Liverpool pour Leeds part au milieu de la seconde mi-temps. Les supporters de United devront donc trouver d’autres moyens de retourner dans le Yorkshire.

Crédit photo : IMAGO / News Images