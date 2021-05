Liverpool vs Crystal Palace – Rapport de match de football – 23 mai 2021

Liverpool a obtenu la troisième place dans le première ligue et le football de la Ligue des champions avec une victoire 2-0 sur Crystal Palace à Anfield dimanche.

Alors que tous les yeux étaient rivés sur Mohamed Salah pour voir s’il remporterait le Soulier d’Or de la saison, c’est Sadio Mane qui a amené Liverpool au-dessus de la ligne avec un but dans chaque mi-temps.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Liverpool a dominé la possession avec plus de 66% en première mi-temps et a profité de la majorité des tirs au but.

Cependant, il a fallu à Mane jusqu’à 36 minutes pour tapoter le ballon à bout portant après un corner de Roberto Firmino.

Le but a marqué le huitième but consécutif de Mane contre Palace et son doublé dimanche a porté son total de buts contre l’équipe à 12.

Palace a cherché l’égalisation en seconde période, mais aucun ne s’est concrétisé alors que Liverpool en a profité avec un deuxième but de Mane.

Sadio Mane a donné une victoire à Liverpool lors de leur dernier jour. EPA / Paul Ellis

Salah, qui est entré dans la journée à égalité avec 22 buts avec Harry Kane dans le tableau des buts, a passé le ballon de manière désintéressée à Mane sur le bord de la surface qui l’a tiré à la maison à la 74e minute.

Kane a marqué lors du match de Tottenham Hotspur contre Leicester City pour porter son total à 23 et remporter le Soulier d’Or contre Salah.

Le résultat signifie que le manager du Palace, Roy Hodgson, a terminé son mandat avec le club sur une défaite.

Hodgson a pris la direction de Palace en septembre 2017 et a enregistré son meilleur total de points en Premier League de 49 en 2018-19.