Liverpool vs Chelsea – Rapport de match de football – 4 mars 2021

Le but de Mason Mount en première mi-temps a aidé Chelsea à remporter la victoire sur Liverpool en Premier League à Anfield jeudi soir alors que les Blues revenaient dans les quatre premiers du classement.

Chelsea, qui est entré dans le match invaincu en neuf matchs depuis que Thomas Tuchel a pris le relais, semblait avoir pris les devants lorsque Timo Werner a saisi un ballon au-dessus de la défense de Liverpool et a battu un Alisson pressé. Cependant, l’objectif a été écarté pour un appel de hors-jeu très étroit après examen vidéo.

Mount a tiré les visiteurs en tête avant la mi-temps avec une frappe exquise du haut de la surface de réparation après que N’Golo Kante l’ait repéré avec un long ballon lors d’une contre-attaque.

« C’est très serré autour des quatre premiers et ces gros matchs que nous devons gagner », a déclaré Mount. « Ce soir, peut-être que nous aurions pu marquer quelques buts de plus. Nous avons dû être courageux et récupérer le ballon haut et c’est de là que vient le but. »

Liverpool, qui a remplacé Mohamed Salah mécontent en seconde période, a eu du mal à se tailler des occasions nettes en glissant vers une cinquième défaite consécutive en championnat à domicile, record du club, après avoir été invaincu lors de ses 68 matchs précédents à Anfield.

Alisson a effectué un bon arrêt à bout portant pour empêcher Werner de doubler l’avance de Chelsea à la 76e minute alors que Liverpool cherchait à trouver un moyen de revenir dans le match.

Chelsea a creusé et a vu le résultat malgré la pression accrue des hôtes pour revenir dans le top quatre avec 47 points, tandis que Liverpool reste coincé à la septième place avec 43 points en 27 matches.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.