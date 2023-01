Liverpool vs Chelsea – Rapport de match de football – 21 janvier 2023

Mykhailo Mudryk rate une occasion clé pour Chelsea en seconde période. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

L’attaquant Kai Havertz a vu un premier but exclu par VAR alors que Chelsea et Liverpool ont disputé un match nul et vierge à Anfield samedi.

Havertz pensait qu’il avait mis son équipe devant, tapant dans un rebond après que le tir de Thiago Silva ait touché le poteau, mais il a été considéré comme hors-jeu lorsque Silva a pris son tir par un examen VAR.

La nouvelle recrue Mykhailo Mudryk est entrée en seconde période pour Chelsea et a impressionné lors de ses débuts, l’ailier jouant avec rythme et créant de multiples occasions pour son équipe.

Liverpool a trouvé quelques opportunités grâce à l’ailier Cody Gakpo et à l’attaquant Darwin Nunez, mais aucune des deux équipes n’a pu trouver le fond du filet.

Le tirage au sort laisse Liverpool à la huitième place tandis que Chelsea occupe la 10e place du tableau.