Liverpool vs Chelsea – Rapport de match de football – 18 septembre 2022

Liverpool a été promu en Super League féminine cette saison.

Chelsea, championne en titre, a subi une défaite 2-1 face à Liverpool, nouvellement promu, et Aston Villa a remporté une victoire palpitante 4-3 contre Manchester City alors que le premier tour de matches de la saison de Super League féminine s’est terminé dimanche.

Fran Kirby a donné l’avantage à Chelsea depuis le point de penalty à la troisième minute, mais une paire de pénalités en deuxième mi-temps de Katie Stengel a donné aux Reds une superbe victoire à leur retour dans l’élite.

Plus tôt, l’internationale anglaise Rachel Daly a obtenu un bouleversement similaire alors qu’Aston Villa battait Manchester City, ses deux buts aidant Villa à remporter sa première victoire contre City dans la compétition.

Signé du côté de la NWSL Houston Dash plus tôt ce mois-ci, Daly a placé Alisha Lehmann pour le premier but du match à la 22e minute avant de saisir une balle lâche et de la ramener à la maison pour la seconde 10 minutes plus tard.

City a riposté avec Laura Coombs marquant un doublé de chaque côté d’une frappe de Khadija Shaw pour se mettre en tête en seconde période, mais Villa a fait 3-3 grâce à Kenza Dali à la 58e minute.

Cela a préparé le terrain pour Daly, qui a commencé pour l’Angleterre à l’arrière gauche dans chaque match de leur campagne victorieuse de l’Euro 2022, mais a été déployée ici en tant qu’attaquant, pour bondir alors que la gardienne de la ville Ellie Roebuck a renversé le ballon sur son chemin pour une simple finition dans le 76e minute.

Tottenham Hotspur a remporté une victoire 2-1 sur Leicester City et Lisa Evans a marqué le seul but alors que West Ham United battait Everton 1-0 à domicile.

Vendredi, Arsenal a démarré la saison avec une victoire 4-0 sur Brighton & Hove Albion, tandis que Manchester United a répété ce résultat avec une raclée 4-0 de Reading samedi.