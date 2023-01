Liverpool vs Chelsea en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Liverpool vs Chelsea diffusion en direct et aperçu du match, samedi 21 janvier, 12h30 GMT

Liverpool vs Chelsea diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Liverpool vs Chelsea est sur BT Sport au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Les deux plus grands sous-performants de cette saison s’affrontent alors qu’ils lancent le week-end de Premier League à Anfield.

Malgré leurs campagnes misérables jusqu’à présent, aucune des deux équipes n’aura encore renoncé à l’espoir de terminer dans le top quatre – bien que la victoire de Liverpool leur permettra de prendre trois points d’avance sur Chelsea après avoir joué un match de moins.

Les équipes se sont rencontrées quatre fois la saison dernière, les quatre matchs terminant au niveau après 90 minutes – mais étant donné que Liverpool a remporté les tirs au but qui en ont résulté lors des finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup, Chelsea est tenu de se venger alors qu’ils voyagent vers Merseyside.

Le coup d’envoi est à 12h30 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Les campagnes décevantes de Liverpool et de Chelsea peuvent s’expliquer en partie par le fait qu’ils ont tous deux été ravagés par des blessures : en entrant dans cette rencontre, il pourrait leur manquer jusqu’à sept et neuf joueurs respectivement.

Jurgen Klopp devrait être stimulé par le retour de Darwin Nunez – dont l’absence semblait vraiment affecter Liverpool lors de la défaite 3-0 de Premier League samedi dernier contre Brighton – mais les Reds restent sans certains hommes clés, en particulier en défense et en attaque.

Virgil van Dijk, Arthur, Diogo Jota, Luis Diaz et Roberto Firmino sont définitivement toujours à l’écart pour celui-ci, alors qu’il y a des doutes sur la forme physique de Kostas Tsimikas et Harvey Elliott.

Chelsea, quant à lui, compte pas moins de neuf joueurs indisponibles pour cause de blessure : Edouard Mendy, Reece James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, N’Golo Kante, Denis Zakaria, Christian Pulisic, Raheem Sterling et Armando Broja – qui est absent pour la saison.

En plus de cela, la nouvelle signature de prêt Joao Felix sert le dernier match de son interdiction de trois matches après avoir été expulsé lors de ses débuts contre Fulham.

Former

La fortune de Liverpool et de Chelsea en 2022/23 peut se résumer au fait que cet affrontement est techniquement une bataille de milieu de tableau : les Reds sont neuvièmes après 18 matchs, les Blues 10e après 19.

Les deux équipes n’ont gagné qu’une seule fois cette année civile: Liverpool a gagné 1-0 contre les Wolves lors de leur rediffusion du troisième tour de la FA Cup mardi; Chelsea a devancé Crystal Palace par le même score en championnat dimanche dernier, achetant peut-être un peu plus de temps au patron sous pression Graham Potter.

Arbitre

Michael Oliver sera l’arbitre de Liverpool vs Chelsea.

Stade

Liverpool vs Chelsea se jouera à Anfield d’une capacité de 53 394 places à Liverpool.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Liverpool vs Chelsea est à 12h30 GMT au samedi 21 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BT Sport 1l (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 7 h 30 HE / 4 h 30 HP. Le match sera diffusé sur Paon aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) et BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon (s’ouvre dans un nouvel onglet) plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.