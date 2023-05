Liverpool vs Brentford – Rapport de match de football – 6 mai 2023

Un premier but de Mohamed Salah a suffi à donner à Liverpool une victoire 1-0 en Premier League contre Brentford samedi, ce qui maintient la pression sur les féroces rivaux de Manchester United dans la chasse au football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Leur sixième victoire consécutive en championnat a laissé les Merseysiders à la cinquième place avec 62 points, un derrière United, quatrième, mais les Red Devils ont deux matchs en moins contre Liverpool. Brentford est neuvième avec 50 points.

Avant le début du match, les supporters de Liverpool ont hué, sifflé et scandé le nom de leur équipe alors que l’hymne national a été joué pour marquer le couronnement du roi Charles à Londres plus tôt samedi.

S’attendant à ce que les visiteurs s’assoient profondément, le manager de Liverpool, Juergen Klopp, a déployé Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota et Cody Gakpo dans une attaque étoilée, et cela a rapidement porté ses fruits puisque Salah a sorti l’impasse à la 13e minute.

L’Égyptien a commencé le mouvement avant que Fabinho ne croise Virgil van Dijk au deuxième poteau, et le grand Néerlandais a dirigé le ballon vers Salah pour ramener son 100e but à Anfield.

Bryan Mbeumo a dépassé Van Dijk au sprint et à la musculature pour tirer à la maison à la 40e minute pour Brentford, mais le drapeau s’est levé pour un hors-jeu marginal qui a été confirmé par VAR et le but a été refusé.

Nunez a raté une superbe occasion de porter le score à 2-0 à la 29e minute alors que Trent Alexander-Arnold lui a joué une brillante passe au-dessus du sommet, mais l’Uruguayen a guidé son premier effort loin du poteau proche.

Gakpo a raté une chance encore meilleure au début de la seconde mi-temps lorsque Jota a envoyé un ballon à travers la surface, mais il a frappé l’attaquant sur les tibias et il n’a pas pu le mettre sur la cible.

Alors que Brentford luttait pour créer quoi que ce soit de remarquable et ne réussissait qu’un seul tir cadré, le but de Salah s’est avéré suffisant pour que l’équipe locale remporte la victoire.

« Je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés au cours des deux dernières semaines. Nous en avons remporté six de suite et nous avons quelques clean sheets, ce qui est vraiment important pour nous… Je pense que nous sommes plus stables en ce moment dans l’équipe », a déclaré le buteur Salah à Sky Sports.

Bien que Manchester United soit toujours aux commandes en termes de qualification pour la Ligue des champions, Salah a déclaré que son équipe n’avait pas abandonné l’idée d’un top quatre.

« Nous allons le prendre match par match, nous ne voulons pas chercher plus loin, juste match par match et nous verrons ce qui se passera »,