Liverpool a dramatiquement cassé une série de six matchs de défaites en Premier League à Anfield samedi avec une victoire 2-1 contre Aston Villa grâce à un but tardif de Trent Alexander-Arnold.

Ollie Watkins, qui a marqué trois buts contre Liverpool la dernière fois que les équipes se sont rencontrées, a mis Villa en tête juste avant la mi-temps. Peu de temps après, Roberto Firmino a marqué un but controversé par VAR. Cependant, cela n’avait pas d’importance à la fin car Mohamed Salah et Alexander-Arnold ont trouvé le filet pour donner la victoire à Liverpool.

« En fin de compte, lorsque vous êtes à 1-0, la seule chose qui compte est de marquer un but, ce que nous avons fait », a déclaré Jurgen Klopp après le match.

« C’était un excellent but, vraiment sympa et le deuxième but était encore plus agréable. Nous avons pris un risque avec le changement – nous avons recruté un milieu de terrain supplémentaire – et cela a eu un impact approprié sur les deux buts. C’est exactement ce que vous souhaitez. .

« Tout ce que nous avons à faire est de mettre les autres équipes sous pression et de gagner des matchs. Nous n’avons pas de temps à perdre, c’est tellement important de marquer sur le moment et c’est exactement pourquoi nous faisons cela. »

Il a fallu 43 minutes à Villa pour trouver une avance grâce à Watkins qui a frappé un tir du pied gauche devant Alisson.

Quelques instants plus tard, l’équipe de Klopp était furieuse lorsque VAR a refusé l’égalisation de Firmino par la plus petite des marges.

Le but de Mohamed Salah a aidé Liverpool à briser sa séquence de défaites à Anfield. Laurence Griffiths / PA Images via Getty Images

Après plusieurs examens de la progression vers le but, VAR a constaté que Diogo Jota était hors-jeu.

Salah a cassé une séquence de trois matchs sans but pour Liverpool à Anfield à la 57e minute quand Emiliano Martinez a paré un tir mais seulement jusqu’à l’international égyptien qui a propulsé le ballon dans les filets.

Son but est le premier du jeu ouvert que Liverpool a marqué en championnat à domicile depuis le 27 décembre.

Liverpool frappait le but de Villa dans les derniers instants du match et c’est Alexander-Arnold, une minute après le temps additionnel, qui a finalement réussi à battre Martinez.

Le résultat place Liverpool à la quatrième place, à égalité de points avec West Ham qui a un match en cours, tandis que Villa est 10e.