Liverpool vs AC Milan – Rapport de match de football – 16 décembre 2022

Darwin Nunez tire le ballon dans le filet alors qu’il marque son premier but du match. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Darwin Nunez a marqué un doublé tandis que Mohamed Salah et Thiago ont également marqué alors que Liverpool battait l’AC Milan 4-1 lors d’un match amical passionnant à la Super Coupe de Dubaï vendredi.

L’attaquant Salah a ouvert le score à la cinquième minute du match après avoir bien combiné sur le bord de la surface avec Joel Matip .. et avoir facilement inséré le ballon dans le coin inférieur.

L’AC Milan a égalisé après une passe à l’extérieur de l’ailier Ante Rebic a battu le défenseur Andrew Roberston et a été repris par l’attaquant Alexis Saelemaekers qui a pénétré dans la surface et a terminé avec une frappe basse dans le coin le plus éloigné.

Liverpool a rétabli son avance juste avant la mi-temps alors que le milieu de terrain Thiago contrôlait le ballon à l’extérieur de la surface avec une superbe touche, avant de le percer dans le filet devant le gardien Antonio Mirante.

La seconde mi-temps a vu plusieurs remplacements des deux côtés et Liverpool a conclu la victoire alors que le remplaçant Nunez a marqué deux fois dans les dernières minutes.

Liverpool affrontera Manchester City en huitièmes de finale de la Coupe EFL le 22 décembre avant de se rendre à Aston Villa lors du retour de la Premier League le 26 décembre.