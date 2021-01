La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Liverpool identifie les remplaçants de Wijnaldum

Il semble de plus en plus probable que Georginio Wijnaldum quittera Liverpool pendant la fenêtre d’été, et Fabrizio Romano a nommé deux joueurs qui pourraient l’aider à remplir ses chaussures si l’international néerlandais quitte Anfield.

Cela signifie que Jurgen Klopp et son équipe envisageront d’éventuels remplacements, et le journaliste des transferts a affirmé que Yves Bissouma et Renato Sanches, de Brighton & Hove Albion et Lille, respectivement, sont les deux cibles principales.

S’exprimant sur Twitter, Romano a également suggéré que Liverpool pourrait envisager de déplacer un défenseur central dans les prochains jours. Joël MatipLa blessure de jeudi lors de la victoire 3-1 sur Tottenham Hotspur en Premier League.

Éventuel échange de prêt Sanchez et Dzeko

Alexis Sanchez et Edin Dzeko ont tous deux enduré leurs propres luttes ces derniers temps, ce qui pourrait les voir temporairement changer de camp, rapporte Sky Sports.

Internazionale négocie actuellement un échange de prêt qui enverrait Sanchez à Rome et verrait le Bosniaque arriver à Milan.

Les rapports disent que Christian Eriksen allait initialement se diriger vers la Roma au lieu de Sanchez, mais l’Inter ne souhaitait pas échanger un milieu de terrain contre un attaquant.

Dzeko a récemment été associé à un retour en Premier League, où il a joué pour Manchester City, avec West Ham United et Everton intéressés.

La fenêtre de janvier n’est pas encore terminée, mais Calciomercato rapporte que l’AC Milan fait déjà des offres pour l’été.

le Rossoneri sont des admirateurs de longue date Florian Thauvin, dont le contrat avec Marseille prend fin cet été.

Cela leur a permis d’offrir au Français un contrat de quatre ans, ajoute l’histoire, qui lui permettra de gagner 2,8 millions d’euros par saison.

Ils ont également déménagé pour Porto Otavio, qui a également un contrat qui arrive à son apogée cet été. Le joueur de 25 ans s’est vu proposer un contrat de la même durée qui lui permettrait de gagner 1,5 million d’euros par saison.

Tap-ins

– Saint-Étienne souhaite signer l’attaquant de Besiktas Cyle Larin, comme cela a été rapporté par Foot Mercato. Leur attaque a échoué jusqu’à présent ce trimestre, marquant 20 buts en 21 matchs, et ils voient l’international canadien comme la solution. La tenue turque voudra peut-être le laisser partir pour faire de la place pour Cenk Tosun, s’ils parviennent à faire venir l’attaquant d’Everton.

– Gedson Fernandes a eu une période torride pendant sa période de prêt avec Tottenham Hotspur, et Tuttomercato prétend qu’il peut maintenant partir. L’histoire suggère que le milieu de terrain portugais sera rappelé par Benfica avant de se rendre à Galatasaray. Le point de vente ajoute que le défenseur Benfica de 23 ans Ferro pourrait également rejoindre les géants turcs de la Super Lig.

– Ainsley Maitland-Niles est prêt à quitter Arsenal en prêt dans les prochains jours, comme l’a rapporté The Mirror. Le joueur de 23 ans est déterminé à avoir plus de temps de jeu pour améliorer ses chances de faire partie de l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe d’été. S’il est autorisé à partir, Wolverhampton Wanderers pourrait être intéressé, après avoir tenté de signer Maitland-Niles cet été.