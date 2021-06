Liverpool vise la star française du Bayern Munich Kingsley Coman

L’attaquant français Kingsley Coman suscite l’intérêt du Liverpool de Jurgen Klopp, selon des informations. Transfer Talk est en DIRECT avec les dernières .. Angel Martinez – UEFA

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Klopp veut Coman comme remplaçant d’Origi

Liverpool veut signer Kingsley Coman du Bayern Munich, rapporte un média allemand Sport1.

Les champions d’Allemagne de Munich souhaitent que le milieu de terrain prolonge son séjour en Bavière et hésitent donc à le laisser partir mais, selon Sport1, Liverpool aurait déjà entamé des discussions avec sa direction.

Coman serait à la recherche d’un nouveau défi loin de la Bundesliga malgré son contrat existant se terminant en 2023. Le Bayern évalue le joueur de 25 ans à 43 millions de livres sterling, ce qui pourrait signifier que Liverpool devrait changer de joueur avant de s’engager. toute offre pour leur dernière cible de transfert.

Coman est considéré comme une mise à niveau sur le sortant Divock Origine. Il peut jouer sur les deux ailes et il a marqué huit buts en 39 apparitions la saison dernière. Il a également contribué 15 passes décisives.

Au total, Coman a marqué 41 buts et en a inscrit 50 autres en 200 apparitions pour le Bayern.

Le journaliste de Sport1 couvrant l’histoire, Florian Plettenburg, a annoncé avec succès l’intérêt de Liverpool pour Florian Neuhaus plus tôt ce mois-ci, ce qui suggère qu’il pourrait être l’homme à suivre lorsqu’il s’agit de suivre la poursuite par Liverpool de son dernier objectif.

BLOG EN DIRECT

08h00 BST : Barcelone se prépare à annoncer que Lionel Messi a finalement signé un nouveau contrat avec eux dans les prochains jours, selon Football Espagne.

L’accord actuel de Messi expire le 30 juin et, malgré l’intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin semble désormais le plus susceptible de rester au club où il a joué toute sa carrière professionnelle.

Football Espana rapporte que les équipes de presse et de médias sociaux de Barcelone ont été informées pour se préparer à une annonce « d’ici la semaine prochaine ».

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– La Juventus souhaite recruter l’arrière latéral du Paris Saint-Germain Mitchel Bakker, selon Calciomercato. Le joueur de 21 ans n’a pas encore assuré sa place dans la formation de départ du Parisien après son transfert de l’Ajax en 2019, mais la Vieille Dame en a assez vu de ses apparitions pour proposer un transfert de 15 millions d’euros. Bakker est sous contrat à Paris jusqu’en 2023, mais son agent Mino Raiola serait déjà en train de parler aux responsables de la Juve.

– Everton mène la course pour le défenseur de la Juventus Merih Demiral et auraient eu des entretiens avec le joueur de 23 ans. C’est selon Tuttosport, qui pensent que les Toffees ont l’avantage sur Arsenal, qui est également intéressé, lorsqu’il s’agit de faire atterrir le joueur pour environ 37,5 millions de livres sterling. Demiral est tombé dans l’ordre hiérarchique à Turin et n’a joué que 24 fois sous Andrea Pirlo la saison dernière, et seulement 32 apparitions au total depuis qu’il a rejoint le club en 2019 en provenance de Sassuolo.

– Journaliste italien Fabrice Romano croit Rui Patricio quittera les Wolves pour rejoindre l’AS Roma maintenant que la campagne du Portugal pour l’Euro 2020 est terminée. Romano rapporte que les négociations sont avancées et que des conditions personnelles ont été convenues sur un accord permanent d’une valeur d’environ 6 millions d’euros plus les bonus. Le joueur de 33 ans devrait signer un contrat de trois ans au Stadio Olimpico. Romano rapporte également que le gardien d’Olympiakos José Sa remplacera Patricio chez Wolves.

– Défenseur de Chelsea Davide Zappacosta pourrait retourner en Italie, selon le Soleil. Ils rapportent que le joueur de 29 ans est une cible de transfert pour l’Internazionale après des périodes de prêt réussies à la fois à Rome et à Gênes. L’Inter souhaite remplacer le sortant Achraf Hakimi, qui est sur le point de signer pour le Paris Saint-Germain. Zappacosta a rejoint Chelsea en 2017 sous Antonio Conte, et il est entendu que les Bleus sont maintenant prêts à le laisser partir.

– Donyell Malen quitterait le PSV Eindhoven cet été, et Eurosport pense que Liverpool a ouvert des pourparlers avec l’attaquant en vue d’un déménagement permanent. Malen avait impressionné à l’Euro 2020 avant la sortie de choc des Pays-Bas face à la République tchèque lors des huitièmes de finale, et Liverpool fait partie d’un certain nombre de clubs qui cherchent à signer le joueur de 22 ans. Malen a marqué 27 buts pour le PSV la saison dernière, et les Reds devraient payer des frais d’environ 34 millions de livres sterling.