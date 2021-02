La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Liverpool montre un intérêt pour la signature de l’ailier de Leeds United Raphinha, comme l’a rapporté Football Insider.



Le rapport indique que Liverpool a été « époustouflé » par le Brésilien et envisage de faire un geste pour lui cet été.

Cela survient moins d’une saison complète après son déménagement à Leeds, où il a marqué quatre buts et quatre passes décisives cette saison, indiquant à quel point il a été impressionnant sous Marcelo Bielsa.

Cependant, Liverpool pourrait faire face à une concurrence supplémentaire pour signer l’ailier lorsqu’ils feront leur déménagement, car la forme de Raphina oblige d’autres clubs européens à jeter un second regard.

Le départ réel de Ramos « de plus en plus probable »

El Desmarque a affirmé que Sergio Ramos«le départ du Real Madrid devient« de plus en plus probable ».

Le défenseur talismanique vient de subir une intervention chirurgicale sur une blessure au genou de longue date qui le préoccupe.

Son contrat prend fin cet été et des rapports indiquent que Florentino Perez s’est distancé de la situation.

La blessure et l’opération qui a suivi signifient qu’il ne sera pas en mesure de rappeler aux patrons son influence sur le terrain de sitôt, avec une absence de six semaines probable pour l’international espagnol.

La Juventus espère recruter le milieu de terrain de l’AS Roma Nicolo Zaniolo, comme cela a été rapporté par Gazzetta dello Sport.

La Vieille Dame a un intérêt de longue date pour l’Italien, le chef de la Juve Fabio Paratici ayant laissé son nom de manière inquiétante sur un morceau de papier dans un restaurant en janvier 2019.

Aussi étrange que puisse paraître cette méthode d’obtention d’informations sur les transferts, il semble qu’il y ait quelque chose dedans, car la Juventus regarde toujours le joueur de 21 ans, avec un déménagement possible dès cet été.

Tap-ins

– Roy Hodgson a admis que Wilfried Zaha peut avoir un œil sur un déménagement loin de Crystal Palace cet été avec un œil sur le football de la Ligue des champions, rapporte Football London. Le manager des Eagles a déclaré: « Je pense que lorsque le marché ouvrira à nouveau, Wilf Zaha sera à nouveau un nom sur les lèvres de nombreux managers et directeurs sportifs. »

– Une série de clubs de Premier League, dont Southampton et Brighton & Hove Albion, étudient Ahmed Musa, rapporte le Daily Mail. West Bromwich Albion visait initialement à signer l’agent libre, qui a subi des tests médicaux et impressionné Sam Allardyce. Cependant, les Baggies ont étiré leur budget au maximum et pourraient ne pas être en mesure de se permettre le joueur de 28 ans, permettant à d’autres clubs de se déplacer librement.